Florentino Pérez acusa Jorge Mendes e Pinto da Costa de alegado esquema de desvio de dinheiro

O presidente do Real Madrid com Cristiano Ronaldo e o empresário Jorge Mendes

São mais declarações polémicas feitas pelo presidente do Real Madrid em novas conversas reveladas pelo jornal espanhol "El Confidencial". Numa delas, Florentino Pérez acusa o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, e o empresário Jorge Mendes de um alegado esquema de desvio de dinheiro na transferência de Pepe para os merengues, que ocorreu no verão de 2007.

Nas conversas, na sequência da divulgação da gravação de áudios antigos, ouve-se Florentino Pérez a falar nos milhões envolvidos na ida do internacional português para o clube que dirige.

"Os 30 milhões de euros saíram da nossa conta e acabaram na deles", diz o líder dos merengues para referir logo a seguir que "com o Jorge Mendes, o [então] representante do presidente do FC Porto, é tudo estranho". Certo é que, na altura, o FC Porto comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que a transferência de Pepe foi feita por 30 milhões de euros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Os dois sacaram dinheiro ao russo [Roman Abramovich] com o Mourinho, o Ricardo Carvalho e o Paulo Ferreira. E o que acontece é que esse dinheiro é que o levam para a Suíça," afirma Florentino Pérez, referindo-se à ida do treinador e dos jogadores portugueses para o Chelsea, em 2004.

Em 2007, Florentino Pérez acusava Pinto da Costa e Jorge Mendes de levarem dinheiro das transferências para a Suíça.



pic.twitter.com/ZWGoMVPROX - Cabine Desportiva (@CabineSport) July 14, 2021

Depois de terem sido divulgados áudios de Florentino Pérez a falar sobre Iker Casillas e Raúl, o "El Confidencial" revelou mais declarações polémicas do presidente dos merengues, mas desta vez dirigidas a Cristiano Ronaldo e a José Mourinho.

"O Cristiano está louco. Esse rapaz é um imbecil e um doente", ouve-se numa das gravações. Descreve Jorge Mendes e José Mourinho como dois "mal-educados" e donos de "um ego terrível". "São os dois anormais", resume Pérez, criticando negócios na área da publicidade.

Estas declarações terão sido feitas quando o avançado e o treinador ainda representavam o clube de Madrid.