Filho de guarda redes da seleção de futebol de praia "está desaparecido"

Elinton Andrade está desesperado por informações sobre o paradeiro do filho de 12 anos. O guarda-redes da seleção nacional de futebol de praia não consegue contactar Bernardo desde agosto, quando ele foi ao Brassil passar férias com a mãe.

O jogador recorreu às redes sociais para revelar a história e pedir ajuda. Segundo Elinton, a mãe terá desaparecido com o menor e impede-o de atender as chamadas do pai a quem o tribunal atribuiu a guarda da criança.

O internacional português já apresentou queixa às autoridades e foi emitido um mandado de busca para localizar o rapaz, que devia ter voltado no dia 12 de agosto para retornar a escola e os treinos no Sp. Braga onde joga futebol.

Quando o oficial de justiça foi a casa da ex-mulher de Elinton, o avô do menino informou que eles se tinham mudado, mas garantiu que ambos estavam bem e de saúde. "Sou pai e mãe ao mesmo tempo e estou preocupado com o estado psicológico dele", disse o internacional português "angustiado" do outro lado do oceano, sem saber do paradeiro do Bernardo.