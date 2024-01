FIFA decide afastar Rubiales do futebol durante três anos

Luis Rubiales foi suspenso "de todas as atividades relacionadas com o futebol, a nível nacional e internacional, durante três anos". Está em causa o beijo polémico à jogadora Jenni Hermoso. A FIFA considera que o ex-líder da federação espanhola de futebol "violou o artigo 13 do código de disciplina".