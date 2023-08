FIFA abre investigação a "gesto impróprio" na seleção da Zâmbia. Selecionador acusado de apalpar jogadora

A FIFA abriu uma investigação a um "gesto impróprio" envolvendo a seleção da Zâmbia, durante o Mundial feminino de futebol. Segundo vários meios de comunicação social, essas investigações dizem respeito ao selecionador da Zâmbia, Bruce Mwape, que terá apalpado o peito de uma jogadora antes da partida frente à Costa Rica.

O organismo que rege o futebol mundial não confirmou, mas prometeu severas sanções caso esses factos sejam comprovados. "Podemos confirmar que uma reclamação foi recebida sobre a seleção feminina da Zâmbia e isso está a ser investigado", referiu a FIFA, reforçando que qualquer acusação de agressão é sempre tratada com o máximo sigilo possível.

O organismo lembrou em comunicado que leva "muito a sério qualquer acusação de comportamento impróprio" e tem "um procedimento claro para que todos o denunciem".

A Associação de Futebol da Zâmbia (FAZ) afirmou que não recebeu qualquer reclamação por parte das jogadoras ou dirigentes da deleção que viajou para o Mundial e que ficou surpreendida com tais alegados comportamentos atribuídos ao treinador.

A Polícia da Nova Zelândia, país onde a seleção da Zâmbia esteve durante a prova, disse não ter recebido nenhuma reclamação, mas que foi informada de um suposto incidente e que, após uma investigação inicial, nenhuma outra ação foi tomada.

O selecionador Bruce Mwape já esteve envolvido em acusações de agressão sexual no futebol feminino na Zâmbia, tendo, na altura, a FAZ referido que, apesar de considerar estas acusações "muito graves", nunca houve qualquer denuncia oficial. O selecionador durante 2018 disse que as acusações de assédio sexual são "rumores" e "falsas"

A FIFA endureceu no inicio do ano os procedimentos disciplinares em casos de agressão ou assédio sexual, removendo do regulamento a limitação de 10 anos para os processos e incluindo a obrigação das associações e confederações membro denunciarem os casos.

A Zâmbia integrou o Grupo C, tendo terminado na terceira posição e consequentemente afastada dos oitavos de final, com três pontos, atrás do Japão, primeiro com nove, e da Espanha, segunda, com seis. A Costa Rica foi quarta, sem pontos.

Três potencias eliminadas e uma estreante (Marrocos) nos oitavos

As eliminações prematuras de Alemanha, Brasil e Canadá fazem do Mundial 2023 uma autêntica caixa de surpresas, chegando aos oitavos de final sem favoritos claros ao título e com um escaldante confronto Suécia-EUA. A surpresa poderia ser maior se Portugal, em estreia absoluta no torneio, tivesse vencido as norte-americanas no último jogo do Grupo E, mas o empate 0-0 permitiu às bicampeãs em título evitar um escândalo maior e manter-se na corrida por um inédito terceiro troféu consecutivo.

Se as bicampeãs mundiais apenas tremeram, a Alemanha, campeã do mundo em 2003 e 2007, caiu com estrondo no fecho da fase de grupos, ao empatar com a Coreia do Sul (1-1), abrindo caminho à qualificação para os oitavos à Colômbia e à estreante seleção de Marrocos. As germânicas ocupam o segundo lugar do ranking da FIFA e nunca tinha sido eliminada antes dos quartos de final em todas as participações anteriores.

A eliminação das germânicas, uma das maiores potências do futebol feminino, foi o culminar de um Campeonato do Mundo repleto de resultados insondáveis, a começar pelo jogo de abertura, no qual a coanfitriã Nova Zelândia bateu sensacionalmente a Noruega, campeã em 1995 (1-0). Pelo meio, o Brasil, campeão sul-americano e sempre candidato ao pódio - apesar de nunca ter vencido a prova -, também ficou pelo caminho, atrás da França e da Jamaica, tal como o Canadá, campeão olímpico em título, superado pela coanfitriã Austrália e a Nigéria.

Se Portugal ficou a alguns centímetros de distância, Marrocos conseguiu mesmo tornar-se a única das oito seleções estreantes a apurar-se para os oitavos de final, nos quais vai defrontar a França, e o primeiro país árabe a ultrapassar a fase de grupos.

Outro confronto promissor vai opor o Japão à Noruega, enquanto Inglaterra e Países Baixos terão tarefas mais acessíveis frente a Nigéria e África do Sul (que, tal como as marroquinas e as jamaicanas, nunca tinha chegado tão longe) e do embate entre Colômbia e Jamaica resultará uma presença inédita nos quartos.

A nona edição do Mundial feminino de futebol realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.