Festa de Vasco e Kika no Porto Pro

Dando continuidade ao domínio dos dias anteriores, Vasco Ribeiro conquistou o Joaquim Chaves Saúde Porto Pro, a segunda etapa da Liga MEO, pela sexta vez na carreira.

Em Leça, o recordista de títulos nacionais (cinco) superou Joaquim Chaves na final. O jovem de 19 anos chegou ao heat das decisões pela primeira vez, terminando com 7,75 pontos (em 20) contra 13,75 de Vasco.

No feminino, Francisca Veselko e Gabriela Dinis reeditaram o desfecho da Figueira da Foz, depois de afastarem Teresa Bonvalot e Carol Mendes nas "meias", respetivamente.

Ao contrário do Cabedelo, a vitória foi para Kika, que somou 14,05 pontos. Como tem vantagem no confronto direto com Gabi, a campeã mundial júnior vai de amarelo para a Ericeira, palco da terceira etapa entre 10 a 12 de junho.