Fernando Santos: "Ronaldo? Saiu chateado com um jogador da Coreia do Sul"

"É uma desilusão. Fizemos coisas boas, mas depois alternámos com o menos bom. Mas pode ser um alerta. Pode ser um alerta..." Foi assim que Fernando Santos reagiu à derrota de Portugal frente à Coreia do Sul (1-2), na terceira jornada da fase de grupos do Mundial 2022.

A seleção orientada por Paulo Bento reagiu ao golo madrugador português com uma reviravolta histórica. Como foi possível? Como foi possível? Foi uma questão de atitude, de excesso de confiança, as trocas de jogadores, foi o adversário...? "Foi um bocado disso tudo. Foi o somatório dessas coisas. Todas elas, sem excluir nenhuma, resultaram num jogo menos positivo", respondeu o selecionador, que promoveu várias estreias em mundiais.

Cristiano Ronaldo foi substituído e foi apanhado a dizer uma frase que pode ter várias interpretações: "Estás com uma pressa do cara*** para me tirar, fo***." No final, Santos revelou que o descontentamento verbal do capitão se dirigia a um sul-coreano. "Ronaldo saiu chateado com o jogador da Coreia do Sul que o estava a mandar embora, acho que toda a gente viu isso. O Pepe depois até foi para cima do jogador da Coreia porque ele estava a insultar o Ronaldo para ele sair. Ele estava a responder a esse jogador", disse o selecionador, garantindo que o capitão "compreendeu" a substituição: "Porque não haveria de entender?"

Uma ideia também partilhada por Ricardo Horta, que se estreou em mundiais. "Ele acaba por sair insatisfeito depois de uma reação de um jogador da Coreia do Sul, nada relacionado com o grupo. Ele está feliz e com um objetivo na cabeça, está focado", atirou o jogador do Sp. Braga, "sem preferências" quanto ao adversário de Portugal nos oitavos, que sairá do grupo G.

"O nosso objetivo é ganhar este Campeonato do Mundo"

António Silva fez história ao tornar-se o jogador português mais novo de sempre a estrear-se em mundiais. "O mais importante não foi a estreia do António ou de qualquer jogador, foi a derrota de Portugal. Queremos deixar a mensagem de que vamos entrar com a maior ambição possível nos oitavos de final, porque o nosso objetivo é ganhar este Campeonato do Mundo", reagiu o jovem defesa central de 19 anos.

Diogo Dalot foi titular no seu primeiro jogo num Mundial. "Teria sido melhor se tivéssemos ganho. Sabíamos que ia ser complicado, Coreia do Sul lutava para passar. Entrámos muito bem, com determinação e agressividade. Depois baixamos o ritmo e Coreia ganhou mais motivação. Podíamos ter controlado melhor, mas serve para aprender. Focar agora no jogo de terça-feira", disse o lateral direito à Sport TV, realçando que Portugal cumpriu o objetivo de passar em primeiro.

Vitinha também se estreou e cumpriu "um sonho de criança". "Quero mais, queremos mais. Mas saio com sensação amarga pela derrota e ficará sempre marcado por isso", confessou o médio, deixando um apelo aos adeptos: "Os portugueses sabem bem o que trabalhamos e não têm de duvidar nunca da nossa capacidade nem qualidade para ir longe e ganhar este mundial."

"Se agarrei o lugar? Entrei em campo a fazer o meu máximo e concentrado no que tinha de fazer para ajudar a equipa. Se tenho continuidade ou não, cabe ao selecionador."

