Fernando Santos e o jogo 100: "Lembro-me mal do primeiro jogo na realidade..."

O jogo 100 "é um número bonito", mas o que Fernando Santos quer mesmo é ganhar à Rep. Checa (quinta-feira, 19.45, RTP1) e amealhar pontos no Grupo A2 da qualificação da Liga das Nações. Na véspera de se tornar centenário de quinas ao peito, o selecionador ainda não esqueceu o primeiro... a 11 de outubro de 2014, com a França.

"O meu primeiro jogo pela seleção. Nunca haveria 100 se não houvesse o primeiro. Foi realmente o mais marcante de todos. Estar à frente da seleção do meu pai... Esse primeiro dia é sempre emocionante. Lembro-me mal do primeiro jogo na realidade, fez-me uma certa confusão, deve ser dos poucos que não tenho uma ideia clara do jogo. Eu que normalmente tenho memória de elefante, como dizem os meus jogadores, que [dizem que] me lembro de quase tudo. Só me lembro de não ter conseguido cantar o hino, disso lembro-me bem. Foi o jogo mais marcante", recordou o selecionador.

Questionado sobre se Rafael Leão (22 anos) poderá ser o substituto de Cristiano Ronaldo (tem 37 anos) na seleção, a resposta do selecionador nacional foi imediata: "Rafael Leão e Ronaldo não jogam na mesma posição. Sucessor, nesse sentido, não será. Dificilmente, algum jogador vai substituir o Cristiano Ronaldo e não é em Portugal, é no Mundo."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E sem esquecer de dizr que as comparações nem são positivas para o jovem jogador do AC Milan. "Nem é bom para o Rafael Leão colocarem-se essas questões. Ele tem as características dele e tem de ser o Rafael Leão. Se está aqui com 22 anos, é porque vai ser o futuro da seleção", disse Fernando Santos, sem avançar quem colocará a jogar no ataque, na quinta-feira. Mas deu uma pista: "Quem marca golos, é difícil..."

No jogo com a Suíça (4-0) fez seis alterações no onze em relação ao jogo com a Espanha (1-1). Vai promover a rotatividade também frente à Rep. Checa?"Temos mais 24 horas, são circunstâncias distintas em relação ao último jogo. Nesta fase da época, 72 horas marcam a maior dificuldade de recuperação, mas para este temos 98. Depois vamos ter um jogo novamente com 72, e a gestão será feita de acordo com o que eu acho que é importante, e com o que entendo que deve ser feito para abordar um jogo destas características. Essa gestão depois pode ser feita com alguns a jogar 50/60 minutos, depois jogar menos em outro. A equipa que inicia o jogo é que demonstra o que é a gestão. Queremos ganhar e temos 11 milhões a querer ganhar. Temos de ter muito respeito por estes 11 milhões", avisou o engenheiro.

A Rep. Checa "é uma equipa muito bem organizada em termos defensivos, muito compacta, que começa a tentar pegar logo na linha de meio campo e baixa sempre junta. Tem um processo muito simples a atacar. É muito forte nas transições e no ataque rápido. Troca atrás, mas procura a profundidade do jogo, como fizeram com a Espanha e no Europeu também já tinham feito". E por isso "há que ter paciência para encontrar os espaços que existem", segundo Fernando Santos, que tem os 26 jogadores à disposição.

"Vai ser muito desafiante. A Rep. Checa não é como a Espanha e a Suíça, que tentam jogar em posse. Não aparecerá tanta oportunidade para aproveitar a profundidade, por exemplo. Esta equipa mantém quase sempre quatro ou cinco jogadores atrás, não se desequilibra". Também por isso será necessária ter "paciência", "mas não é paciência estática. Não pode ser só circular para o lado e para trás. Temos de ter objetividade e agressividade para procurar o espaço. Vai ser difícil entrar pelo espaço central, mas há espaços que vamos poder explorar".

Defendendo que "nestes jogos, é muito importante a criatividade individual, porque o espaço é menor", o selecionador acredita que o jogo se vai decidir no último terço e por isso a qualidade de um passe, um drible podem marcar a diferença.

Jota. Ao serviço de Portugal "não há cansaço físico nem mental"

Diogo Jota admitiu que a temporada 2021-22 pelo Liverpool foi desgastante, mas na seleção "não há cansaço físico nem mental". "Foi uma temporada desgastante a vários níveis, mas estamos a representar a seleção e tudo isso é posto de parte. Gostamos todos uns dos outros e é sempre agradável. Quando é para representar a seleção não há cansaço físico nem mental. Estamos sempre felizes para ajudar", afirmou o jogador de 25 anos, em conferência.

O extremo dos reds, que na última temporada perdeu a Liga inglesa na derradeira jornada e a final da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid, realizou um total de 55 oficiais pelo clube e na seleção só quer é jogar, seja com Ronaldo, Leão ou André Silva como companheiro.

Portugal lidera o agrupamento, com quatro pontos, os mesmos da República Checa, com a Espanha em terceiro, com dois, seguida dos helvéticos, ainda sem pontos, ao fim de duas jornadas. O jogo entre Portugal e a República Checa está agendado para quinta-feira, pelas 19.45, e será dirigido pelo esloveno Matej Jug.