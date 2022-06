Fernando Santos: "Bernardo Silva está dentro os 10 melhores do Mundo"

Portugal venceu esta quinta-feira a Rep. Checa (2-0) isolando-se na liderança do Grupo A2 da Liga das Nações e Fernando Santos chegou aos 100 jogos à frente da seleção. "Obviamente tem sempre um sabor especial. Não sou indiferente a estas coisas. Apesar de não ser muito expansivo e expressivo não sou indiferente a 100 jogos pelo meu País. Mais importante que isso é ter podido, e continuar a puder, e esperar e desejar muito vencer um Campeonato do Mundo para juntar às outras duas taças [Euro 2016 e Liga das Nações 2019]".

"O resultado é mais do que justo", segundo o selecionador nacional, reconhecendo que apesar do controlo e da posse inicial, a equipa foi "pouco produtiva", mas foi importante não permitir saídas de contra-ataque à República Checa. "A partir dos vinte minutos, começámos a circular bem, com outra profundidade, a querer chegar à área e com desmarcações rotura. Isso foi muito bem conseguido. Fizemos dois golos, mas poderíamos ter feito mais dois. Antes de isso, estávamos a controlar o jogo, mas faltava dinâmica de ataque à baliza. Depois fizemos dois golos com toda a naturalidade", analisou o engenheiro, reconhecendo que na segunda parte o jogo baixou de ritmo, embora Portugal tenha tido duas ou três ocasiões de golo.

Notou-se algum cansaço, em alguns jogadores como Bernardo Silva. E por isso mesmo, Fernando Santos vai analisar a possibilidade de dispensar alguns do jogo de domingo, com a Suíça: "Vamos ver. Na realidade, começa a haver algum cansaço. É natural. Nota-se mais em alguns jogadores do que outros. O Bernardo estava a ficar com as pilhas gastas. Ele é muito influente, mas quando perde gás, tem mais dificuldade. Mas não foi só ele. Alguns jogadores perderam gás, sobretudo os que têm de atacar a profundidade."

O médio do Manchester City foi um dos destaques do jogo desta quinta-feira, com duas assistências para golo. "Quando está no seu apogeu, está nos 10 melhores do Mundo. Obviamente que, quando se fala nessas questões, quem marca golos é mais destacado. O Cristiano não é só por marcar, mas pela sua capacidade, pela liderança... Os outros têm oscilações, pelo desgaste, pela função que têm de assumir, etc. Na minha perspetiva, em termos técnicos, táticos e de talento, está dentro dos 10 melhores do Mundo", disse o selecionador.

Danilo voltou a alinhar como defesa central. "Disse [em novembro de 2020] que podia ser perfeitamente o quarto central da seleção. Tínhamos Fonte, Pepe Rúben Dias, não alterei nada, confirmei aquilo que disse. Como trinco, esse é o lugar de excelência dele, mas também é muito bom como central", defendeu Santos, que voltou a mudar de guarda-redes no encontro com a Rep. Checa e apostou em Diogo Costa: "Sei quem vai jogar no domingo, é o Rui Patrício."