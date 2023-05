Fernando Pimenta subiu ao pódio em todas as provas que disputou em Poznan

O olímpico Fernando Pimenta fechou este domingo com quatro medalhas a segunda etapa da Taça do Mundo de canoagem, que decorreu em Poznan, na Polónia, subindo ao pódio em todas as provas que disputou.

O canoísta natural de Ponte Lima fechou a participação na competição com a medalha de prata na prova de K1 5.000 metros, distância na qual, há 15 dias, na Taça do Mundo de Szeged, na Hungria, foi forçado a desistir por ter partido um leme.

Hoje, Pimenta, percorreu a distância em 21.23,72 minutos, a 24,38 segundos do vencedor, o dinamarquês Mads Brandt Pedersen, que conseguiu o ouro.

O norueguês Jon Amund Vold fechou o pódio, conquistando o bronze, com a marca de 21.31,67, numa prova de K1 5.000 metros em que o também português João Duarte foi 13.º.

Poucas horas antes, juntamente com Teresa Portela, Fernando Pimenta conquistou a medalha de ouro na prova de K2 500 metros misto, melhorando o resultado conseguido em Szeged.

Duas semanas depois de ter ficado com o bronze na primeira etapa, na Hungria, a dupla lusa garantiu o triunfo em 01.42,33 minutos, superando em 1,98 segundos os dinamarqueses Gustav Bock e Julie Funch, segundos, e em 2,41 segundos os ucranianos Oleksandr Zaitsev e Nataliia Dokiienko, terceiros.

Também hoje, Pimenta conseguiu a prata na prova de K1 500 metros, na qual há duas semanas foi medalha de ouro, ao terminar com a 01:41.87 minutos, a 32 segundos do vencedor, o checo Josef Dostal.

No sábado, na distância de K1 1.000 metros, na qual foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Fernando Pimenta conquistou a medalha de prata, completando a prova em 03.44,56 minutos, a 1,62 segundos do vencedor, o húngaro Adam Varga, enquanto o também magiar Balint Kopasz foi terceiro.

Na prova de K1 1.000 metros, na qual o pódio foi exatamente o mesmo que se registou na ronda inaugural da Taça do Mundo, em Szeged, o português João Duarte, foi quinto na final C, ou seja fora da luta pelas medalhas.

Na final feminina de K1 500, que se discutiu hoje, Teresa Portela ficou à 'porta' das medalhas, sendo quarta classificada, com a marca de 1.56,27 minutos, ficando a curta de distância da croata Anamaria Govorcinovic (1.55,87) que conquistou o bronze.

A dinamarquesa Ema Jorgensen, que cronometrou 1.53,57, menos 2,70 segundos do que Portela, arrecadou a medalha de ouro, e a sueca Linnea Stensil (1.55,38) ficou com a prata.

Depois das 15 medalhas em provas internacionais em 2022, Fernando Pimenta segue esta época com sete pódios em provas de Taças do Mundo.

A qualificação para os Jogos Olímpicos ​​​​​​​Paris2024 vai decorrer em Duisburgo, na Alemanha, entre 23 e 27 de agosto.