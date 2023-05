Fernando Pimenta conquista prata em K1 500 metros da Taça do Mundo

Taça do Mundo

O canoísta português Fernando Pimenta conquistou este domingo a medalha de prata na prova de K1 500 metros da segunda etapa da Taça do Mundo de canoagem, que decorre em Poznan, na Polónia.

Pimenta, que há duas semanas tinha alcançado o ouro na distância na ronda inaugural da Taça do Mundo, na Hungria, ficou agora em segundo, com 1:41.87 minutos, a 0,32 segundos do vencedor, o checo Josef Dostal, enquanto o dinamarquês Rene Holten Poulsen completou o pódio.

Esta é a segunda medalha do canoísta natural de Ponte de Lima em Poznan - e a segunda de Portugal - depois de no sábado também ter arrecadado uma prata, em K1 1000 metros, distância em que conquistou o bronze olímpico em Tóquio 2020.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda hoje, Pimenta vai disputar a final de K2 500 metros misto, juntamente com Teresa Portela, a partir das 11:33 (horas de Lisboa), antes de participar na prova de K1 5.000 metros, às 14:35, em que também estará presente João Duarte.