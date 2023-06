Fernando Pimenta conquista medalha de prata no K1 500 metros

Portalegre 16/06/2022 - Atleta olímpico canoísta Fernando Pimenta durante um treino na barragem do maranhão. (Rita Chantre / Global Imagens)

O canoísta Fernando Pimenta conquistou este sábado a medalha de prata na prova de K1 500 metros dos Jogos Europeus, o seu quinto pódio no historial do evento e o terceiro da seleção em Cracóvia2023.

Pimenta, que largou na pista sete, terminou o seu desempenho em 1.37,358 minutos, atrás apenas do húngaro Adam Varga (1.36,212), com o sérvio Marko Dragosavljevic em terceiro, com 1.37,806.

Fernando Pimenta, duas vezes medalhado olímpico, já tinha quatro medalhas de prata em Jogos Europeus, entre o K1 1.000 e K1 5.000 metros, uma de cada em Baku2015 e Minsk2019.

"Esta é uma prova extremamente competitiva. Consegui fazer boa gestão emocional e psicológica durante a competição, sobretudo quando o sérvio atacou. Consegui segurar a prata", afirmou Fernando Pimenta aos jornalistas.

Pimenta agradeceu ao treinador e à psicóloga pela ajuda numa competição em que esteve também integrado no K4, sem chegar ao pódio, além de ter passado "alguns dias doentes sem conseguir treinar".

"Mesmo assim, com o tempo que fizemos, e nestas condições climatéricas que não foram perfeitas... É a quinta medalha e continuo a ser o mais medalhado em Jogos Europeus. Ainda tenho capacidades para, se tudo correr bem, estar de volta numa próxima edição", afirmou, ambicioso.

Ainda assim, o campeão nato deu um murro na água após chegar, por viver "um momento agridoce", porque "gostava de ter um ouro em Jogos Europeus", mesmo que tenha segurado uma medalha complicada.

"Para alguns, esta é a última competição da época e preparam apenas isso. O nosso principal foco é o Mundial em agosto, o apuramento olímpico [para Paris2024]. Há que continuar focados", alertou.

Esta é a terceira medalha da canoagem em Cracóvia2023, depois do ouro de Messias Baptista em K1 200 metros, distância em que Francisca Laia levou o bronze, também na sexta-feira na pista de Krispinów.

Portugal soma agora seis pódios nos Jogos Europeus, nomeadamente duas de ouro, duas de prata e duas de bronze.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.