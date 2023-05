Fernando Pimenta assegura duas finais na Taça do Mundo

O canoísta Fernando Pimenta apurou-se esta sexta-feira para as finais de K1 1.000 metros e K2 misto 500 metros, esta última juntamente com Teresa Portela, da Taça do Mundo de Poznan, na Polónia.

Em K1 1.000 metros, distância na qual foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e prata há duas semanas na Taça do Mundo de Szeged, na Hungria, Fernando Pimenta foi esta sexta-feira o mais rápido da sua série na eliminatória, com a marca de 3.37,50 minutos, na qual participou João Duarte (3.40,68), que também garantiu presença nas semifinais.

O medalhado olímpico português, que disputa a final no sábado, às 10:51 (hora de Lisboa), conseguiu depois o segundo melhor tempo das semifinais (3.29,02), apenas atrás do húngaro Adam Varga (3.27,87), enquanto João Duarte ficou fora das finais A e B, com a marca de 3.39,41.

Em K2 misto 500 metros, Fernando Pimenta e Teresa Portela, que conquistaram o bronze na Hungria, foram os mais rápidos na sua série na eliminatória, com a marca de 1.40,83 minutos, a garantiram presença direta na final, marcada para domingo.

Já em K1 500 metros, Fernando Pimenta assegurou presença nas semifinais, agendadas para sábado, fase para a qual David Varela (1.42,66) não se conseguiu qualificar.

Na categoria K1 200 metros, Iago Bebiano garantiu presença na semifinal, ao percorrer a distância em 35,95 segundos, terminando a série apenas atrás do letão Roberts Akmens (35,30).

O quarteto formado por Gustavo Gonçalves, Iago Bebiano, David Varela e Pedro Casinha garantiu presença nas semifinais de K4 200 metros, com a marca de 1.24,44 minutos.

Em K2 500, a dupla formada por Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha, foi sexta e penúltima na sua série nas eliminatórias, com a marca de 1.32,51, e ficou fora das semifinais. A Taça do Mundo de Poznan decorre até domingo.