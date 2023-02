Fernando Gomes felicita equipa e enaltece igualdade de oportunidades

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) felicitou esta quarta-feira a seleção feminina que garantiu presença no Mundial, mostrando-se convicto de que "uma nação avançada, moderna e justa tem de dar oportunidades iguais a homens e mulheres".

"Sei que o caminho que traçámos ao longo dos mais de 10 anos de mandato da atual direção foi no sentido de criar essas mesmas condições de igualdade", referiu Fernando Gomas numa mensaqem divulgada pela FPF, acrescentando: "É um trabalho que, pela sua própria natureza, nunca está terminado, mas que tem sido feito de forma coerente, resiliente e participada".

"Um sonho de mais de três décadas"

Fernando Gomes considerou que o objetivo hoje conseguido de marcar presença numa fase final do Mundial, "será o início de um caminho ainda mais ambicioso para o futebol português e para todas as meninas e mulheres que queiram jogar futebol de alta competição em Portugal".

"Todas as gerações vindouras, afirmo-o sem qualquer dúvida, terão sempre como referência o grupo que hoje prestigiou não apenas toda a FPF, mas todo o futebol e o desporto nacionais, assim como o próprio país", afirmou.

O líder federativo agradeceu o empenho de todas as jogadoras e equipa técnica liderada por Francisco Neto, considerando que o empenho e dedicação de todos "concretizou um sonho de mais de três décadas e colocou Portugal na única fase final que lhe faltava disputar em 108 anos de história".

Presidente da Liga de clubes felicita seleção

​​​​​​​Também o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, felicitou a seleção feminina pelo apuramento inédito para um Campeonato do Mundo.

"Parabéns à nossa seleção por mais esta conquista e aos clubes que, formando esta geração de atletas, continuam a ser verdadeiros criadores de talento", escreveu Pedro Proença na rede social Facebook.

Segundo o dirigente e antigo árbitro, "não existe melhor embaixador para o país do que o futebol".

A LPFP não tem sob a sua alçada qualquer campeonato feminino, uma vez que a Liga feminina está sob a égide da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Presidente do Benfica destaca talento e evolução que orgulham o futebol português

O presidente do Benfica, Rui Costa, enalteceu o inédito apuramento de Portugal para o Mundial feminino de 2023, assinalando o orgulho que o futebol português deve ter na evolução existente.

"Este é um momento para todo o futebol português se orgulhar da evolução que tem alcançado no feminino, mostrando, mais uma vez, que somos um país que tem um imenso talento e uma fortíssima paixão pelo futebol", sublinhou o presidente do Benfica, em comunicado divulgado no site oficial do clube lisboeta.

Rui Costa deu os parabéns a todas as jogadoras pelo "marco histórico" e em especial às 10 que representam o Benfica e estiveram no apuramento, citando Sílvia Rebelo, Carole Costa, Catarina Amado, Jéssica Silva, Francisca Nazareth, Andreia Norton, Lúcia Alves, Ana Seiça, Rute Costa e Andreia Faria.

"Há cinco épocas, quando o Sport Lisboa e Benfica começou a competir nas provas nacionais, tínhamos uma jogadora chamada à seleção. Hoje, fruto do trabalho estrutural empreendido no clube e da aposta que tem sido feita em talento, conhecimento e infraestruturas, são pelo menos já 10 as atletas profissionais do clube com forte potencial de ser referências do país", disse ainda.

Na nota, Rui Costa referiu também que este é um trabalho que o Benfica pretende "continuar a potenciar com a mesma qualidade e com o mesmo rigor".

A seleção portuguesa feminina de futebol qualificou-se hoje para o Mundial de 2023, ao vencer os Camarões por 2-1, na final do Grupo A do play-off intercontinental, em Hamilton, na Nova Zelândia.

No Mundial, que decorrerá na Austrália e Nova Zelândia entre 20 de julho e 20 de agosto, as comandadas de Francisco Neto juntam-se no Grupo E aos vice-campeões em título Países Baixos, ao Vietname e aos detentores do troféu Estados Unidos.