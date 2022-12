Fenómeno da natação à prova num ano em que Pichardo tentará recorde

O ano de 2023 colocorá algum talento do desporto nacional à prova. E se o campeão Olímpico do triplo salto quer saltar para lá dos 18 metros, o jovem nadador Diogo Ribeiro entra na fase sénior com os Mundiais de Natação. Kika Nazareth terá o irreverente talento à prova num ano... que será decisivo para Neemias Queta entrar de vez na NBA. E como evoluirá Miguel Oliveira na Aprilia?

Diogo Ribeiro: Fenómeno da natação à prova em julho

Diogo Ribeiro escreveu o nome na natação e no desporto português com apenas 17 anos em agosto. Uma Medalha de Bronze nos Europeus de Natação de Roma nos 50 metros mariposa foram o aperitivo para os três Ouros nos Mundiais júnior em Lima (50m mariposa e com recorde mundial, 100m mariposa e 50m livres), que o tornaram no maior fenómeno que a natação portuguesa já viu.

Depois de atingir a maioridade, Diogo terá desafios maiores pela frente. Em 2023 terá o talento à prova nos Mundiais do Japão (em Fukuoka, em julho). O nadador do Benfica tem ainda outro objetivo importante no próximo ano: garantir os mínimos Olímpicos para Paris 2024. O apuramento começa em março e, a avaliar pelas marcas que tem feito, o passaporte para os Jogos Olímpicos é uma questão de tempo.

Pedro Pichardo: Ano cheio de tentativas para os 18,29 m

O Campeão Olímpico do triplo salto em Tóquio 2020, Pedro Pichardo, vai ter um ano bastante preenchido e cheio de oportunidades para alcançar o recorde mundial que persegue. Em novembro, o atleta do Benfica recebeu o Prémio Excelência Desportiva, depois de se ter sagrado Campeão do Mundo e da Europa em 2022, e disse não ter definidos objetivos para 2023: "Acho que vamos apostar tudo no verão. Ainda não sei se estarei presente no inverno."

Os Campeonatos da Europa de Pista Coberta de Istambul estão agendados para entre 2 e 5 de março e os Mundiais de Budapeste realizam-se de 17 a 29 de agosto. No verão, os Nacionais e as provas da Liga Diamante também servirão o objetivo de bater o recorde mundial. Pichardo não tem dúvidas de que bater a melhor marca do triplo salto (18,29 metros, em 1995, por Jonathan Edwards) é possível e será a sua "grande medalha" depois da conquistada nos Jogos Olímpicos.

Kika Nazareth: Conseguirá mostrar o talento no Mundial?

Kika Nazareth tem 20 anos e foi uma das 10 finalista do Golden Girl, prémio atribuído pelo jornal italiano Tuttosport, à melhor futebolista sub-21 do ano 2022. A jogadora do Benfica tem crescido a nível pessoal e brilhado na Liga dos Campeões, além de ser internacional por Portugal. Kika é o rosto principal da nova geração (e talvez a mais promissora) do futebol feminino português, que em 2023 pode fazer história ao qualificar-se pela primeira vez para um Campeonato do Mundo.

O play-off internacional está agendado para 22 de fevereiro - seleção irá jogar com o vencedor do duelo entre os Camarões e a Tailândia - e vale um bilhete de entrada no 9.º Mundial da história, que se realiza na Nova Zelândia e na Austrália, de 20 de julho a 20 de agosto. Chegar ao Tricampeonato com o Benfica - onde se estreou com 16 anos - é uma forte possibilidade, uma vez que a equipa da Luz lidera o Campeonato 2022-23. Além dos dois títulos já conquistou duas Taça da Liga e uma Supertaça.

Neemias Queta: Época de decisões, entra na NBA ou...

O ano de 2023 é de tudo ou nada para Neemias Queta na NBA. O jovem basquetebolista natural do Barreiro foi para os EUA em 2018 jogar no Campeonato Universitário com a NBA no horizonte. Eleito no draft de 2021 em 39.º lugar pelos Sacramento Kings, tornou-se o primeiro português a participar num jogo da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), ao disputar os primeiros 7,44 minutos da época no desaire caseiro dos Kings com os Grizzlies (105-124), a 18 de dezembro de 2021.

Terminou a época de estreia com 14 participações em jogos da NBA e renovou o two-way contract com os Kings, que lhe permite jogar na G-League (pelos Stockton Kings) e na NBA ao mesmo tempo. O contrato de duas vias tem um máximo de três anos. Assinar o terceiro é sinal deque ainda não convenceu a equipa de Sacramento a oferecer-lhe um contrato mínimo de quatro anos e três milhões/ano e, nesse caso, o mais certo é ser recrutado por um gigante europeu.

Também pode ser negociado com outra equipa da NBA, mas os Kings têm preferência até ao final da temporada 2022-23 e ainda há dias brilhou frente a LeBron, num jogo com os Lakers em que marcou 10 pontos.

Miguel Oliveira: Mostrar que é o piloto que faz a moto

Miguel Oliveira vai continuar na grelha de MotoGP em 2023 e isso é uma boa notícia para o desporto motorizado português. O piloto deixou a KTM ao fim de quatro anos e vai correr pela Aprilia no próximo ano. O primeiro (e único, até agora) português a correr na prova rainha da velocidade de duas rodas terá 12 corridas no Mundial de 2023 para mostrar que é o piloto que faz a moto.

Andar no Top-10 e ganhar algumas das 21 provas do calendário é o objetivo do piloto de Almada que sonha ser Campeão Mundial de MotoGP. Pode ser apenas um sinal, mas o Mundial começa com o Grande Prémio de Portugal a 26 de março, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

E os testes com a RS-GP da Aprilia estão a correr bem.

