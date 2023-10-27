Jenni Hermoso marca no regresso à seleção espanhola após o escândalo do beijo de Rubiales

A futebolista espanhola Jenni Hermoso marcou esta sexta-feira no regresso à seleção espanhola, depois de o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, a ter beijado de forma alegadamente não consentida durante a cerimónia da coroação de Espanha como campeã mundial..Hermoso, de 33 anos, foi suplente utilizada na vitória sobre Itália em Salerno (1-0), a contar para a Liga das Nações, depois de não ter sido convocada para os jogos de setembro por Montse Tome, que a decidiu proteger. Na altura, a jogadora questionou a decisão do selecionador..Hermoso, que agora joga pelo Pachuca, do México, substituiu a sua ex-companheira de equipa do Barcelona, Mariona Caldentey, aos 67 minutos, numa altura em que ainda não havia golos no jogo..A médio ofensiva estava no lugar certo na hora certa para rematar para o fundo das redes depois de o remate de Alexia Putellas ter sido defendido, aos 89 minutos, tendo comemorado efusivamente..Mais tarde, Hermoso recebeu cartão amarelo por bloquear uma execução rápida de um livre de Itália, ajudando Espanha a segurar a vitória e a liderança do Grupo 4 da Liga A.."Posso contar-te (que pensei em) muitas coisas, mas a vida às vezes te dá pequenos presentes, e hoje pensei em muitas pessoas que me estão a apoiar", disse a estrela espanhola à TVE. "Estou feliz porque graças a essas pessoas hoje voltei a gostar de futebol", acrescentou..Hermoso é a maior goleadora de sempre de Espanha, com 52 golos pelo seu país em 102 partidas. "Que alegria maior do que voltar aqui e me sentir bem novamente, marcar o golo que dá a vitória - agora só posso sorrir", acrescentou..Hermoso tornou-se um símbolo na luta contra o sexismo e ganhou apoio global depois de Rubiales a ter beijado sem consentimento após o triunfo de Espanha sobre a Inglaterra em Sydney, em 20 de agosto, embora o ex-presidente da Federação Espanhola diga que foi consensual..Rubiales renunciou ao cargo três semanas após o beijo, após críticas generalizadas, e foi acusado de "agressão sexual" por um tribunal espanhol e proibido de se aproximar a 200 metros da jogadora..O selecionador de Espanha vencedor do Mundial, Jorge Vilda, foi demitido pela federação espanhola após o escândalo, num momento em que dezenas de jogadores espanhóis, incluindo Hermoso, estavam em greve, exigindo mudanças profundas..La Roja pretende qualificar-se para os Jogos Olímpicos de Paris (2024) através da Liga das Nações.