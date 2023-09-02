Félix em Barcelona e PSG com novo paradigma em defeso comandado pelo Chelsea

O futebolista internacional português João Félix aguardou por sexta-feira para chegar ao campeão espanhol FC Barcelona no ocaso da janela de transferências de verão, que renovou o Paris Saint-Germain e foi liderada pelo Chelsea..Sem espaço no Atlético de Madrid, que pagou 120 milhões de euros (ME) ao Benfica em 2019/20, o avançado, de 23 anos, foi emprestado aos catalães nas horas finais do último dia de mercado, num negócio válido por uma temporada, mas sem cláusula de compra..João Félix rumou ao FC Barcelona no mesmo dia em que renovou com os 'colchoneros' por mais duas épocas, até 2029, chegando na companhia do lateral direito internacional luso João Cancelo, cedido pelo campeão europeu e tricampeão inglês Manchester City..Em tempos de crise financeira, os 'blaugrana' captaram ainda Iñigo Martínez (ex-Athletic Bilbau) e Ilkay Gündogan (ex-Manchester City), ambos a custo zero, e Oriol Romeu (ex-Girona, 3,4 ME), numa reestruturação que englobou o fim de ciclo de Jordi Alba e Sergio Busquets, reforços dos norte-americanos do Inter Miami, que contrataram Lionel Messi..O 'astro' argentino, que atingira o auge em Barcelona, despediu-se após duas épocas do Paris Saint-Germain, cuja alteração de paradigma ditou também as saídas de Neymar, volvidos seis anos de ligação (Al-Hilal, 90 ME), e de Sergio Ramos, que está sem clube..Kylian Mbappé permaneceu no bicampeão francês e rodeou-se de novos compatriotas, casos de Randal Kolo Muani (ex-Eintracht Frankfurt, 95 ME), Ousmane Dembélé (ex-FC Barcelona, 50), Lucas Hernández (ex-Bayern Munique, 45) e Bradley Barcola (ex-Lyon, 45), aos quais se uniram Manuel Ugarte (ex-Sporting, 60), Kang-in Lee (ex-Maiorca, 22), Milan Skriniar (ex-Inter Milão) ou Marcos Asensio (ex-Real Madrid), ambos a custo zero, bem como o avançado luso Gonçalo Ramos, cedido com opção de compra pelo Benfica..Pelo segundo verão consecutivo, o Chelsea foi o clube mais gastador a nível mundial e despendeu 464,1 ME por 11 contratações, destacando-se Moisés Caicedo (ex-Brighton, 116), Roméo Lavia (ex-Southampton, 62,1), Christopher Nkunku (ex-Leipzig, 60), Cole Palmer (ex-Manchester City, 47), Axel Disasi (ex-Mónaco, 45), Nicolas Jackson (ex-Villarreal, 37), Lesley Ugochukwu (ex-Rennes, 27) ou Robert Sánchez (ex-Brighton, 23)..Os ingleses, que estão ausentes das provas europeias em 2023/24, sobressaíram ainda nas receitas (264,2 ME), mas viram os rivais londrinos West Ham e Arsenal a selarem o negócio mais caro do defeso, com Declan Rice a ingressar nos 'gunners' por 116,6 ME..Kai Havertz (ex-Chelsea, 75 ME), Jurriën Timber (ex-Ajax, 40) e David Raya, cedido pelo Brentford, foram os outros reforços do Arsenal, tantos quanto os do Manchester City, ao contratar Josko Gvardiol (ex-Leipzig, 90), o médio internacional luso Matheus Nunes (ex-Wolverhampton, 62), Jérémy Doku (ex-Rennes, 60) e Mateo Kovacic (ex-Chelsea, 29,1)..Riyad Mahrez (Al-Ahli, 35 ME) e Aymeric Laporte (Al Nassr, 27,5) trocaram o campeão europeu pelo apelo saudita e repetiram as pisadas de três antigos 'esteios' do Liverpool: Fabinho (Al-Ittihad, 46,7), Jordan Henderson (Al-Ettifaq, 14) e Roberto Firmino (Al-Ahli)..Os 'reds' acrescentaram Dominik Szoboszlai (ex-Leipzig, 70 ME), Alexis Mac Allister (ex-Brighton, 42), Ryan Gravenberch (ex-Bayern Munique, 40) e Wataru Endo (ex-Estugarda, 20), com o Newcastle a adquirir Lewis Hall, cedido pelo Chelsea, Sandro Tonali (ex-AC Milan, 64), Harvey Barnes (ex-Leicester, 44) e Tino Livramento (ex-Southampton, 37,2)..André Onana (ex-Inter Milão, 52,5 ME) e Altay Bayindir (ex-Fenerbahçe, cinco) foram os 'eleitos' para suprir a saída de David de Gea da baliza do Manchester United, novo clube de Rasmus Hojlund (ex-Atalanta, 75), Mason Mount (ex-Chelsea, 64,2), Sergio Reguilón, cedido pelo Tottenham, e Sofyan Amrabat, cujo empréstimo renderá 10 ME à Fiorentina..Em Itália, o campeão Nápoles adquiriu Jesper Lindstrom (ex-Eintracht Frankfurt, 25 ME), Jens Cajuste (ex-Stade Reims, 12) e Natan (ex-Bragantino, 10), com Giacomo Raspadori (ex-Sassuolo, 26) e Giovanni Simeone (ex-Hellas Verona, 12) a assinarem em definitivo..Sem o reformado Zlatan Ibrahimovic, o AC Milan recebeu Yunus Musah (ex-Valência, 20 ME), Samuel Chukwueze (ex-Villarreal, 20), Christian Pulisic (ex-Chelsea, 20), Tijjani Reijnders (ex-AZ Alkmaar, 19), Ruben Loftus-Cheek (ex-Chelsea, 16), Noah Okafor (ex-Salzburgo, 14), Marco Pellegrino (ex-Platense, 3,5) ou Luka Jovic (ex-Fiorentina), que já jogou no Benfica e foi alternativa à aquisição fracassada de Mehdi Taremi, do FC Porto..A Juventus, que foi excluída das competições da UEFA, perdeu Ángel Di María para os 'encarnados' e apenas comprou Timothy Weah (ex-Lille, 11,3 ME), retendo Moise Kean (ex-Everton, 30), Manuel Locatelli (ex-Sassuolo, 30) e Arkadiusz Milik (ex-Marselha, 6,3)..Romelu Lukaku, emprestado pelo Inter Milão, foi a principal investida da Roma, de José Mourinho, que apostou no compatriota Renato Sanches, cedido pelo PSG, do qual veio Leandro Paredes, por 2,5 ME, com Sardar Azmoun (ex-Bayer Leverkusen) a chegar de forma temporária e Houssem Aouar (ex-Lyon) e Evan Ndicka (ex-Frankfurt) sem custos..O Inter foi mais expansivo, ao acertar as cedências de Davide Frattesi (ex-Sassuolo, seis ME) e Marko Arnautovic (ex-Bolonha) e as compras de Francesco Acerbi (ex-Lazio, 3,5), Alexis Sánchez (ex-Marselha), Davy Klaassen (ex-Ajax) e Juan Cuadrado (ex-Juventus)..Se Marcus Thuram trocou o Borussia Mönchengladbach pelos milaneses, Yann Sommer, por 6,75 ME, e Benjamin Pavard, por 30, procederam do campeão germânico Bayern, no qual entraram Harry Kane (ex-Tottenham, 100), Kim Min-jae (ex-Nápoles, 50), o defesa esquerdo luso Raphaël Guerreiro (ex-Borussia Dortmund) e Konrad Laimer (ex-Leipzig)..Da Baviera saíram Sadio Mané (Al Nassr, 30 ME) e Marcel Sabitzer (Dortmund, 19), que se juntou a Felix Nmecha (ex-Wolfsburgo, 30), Niclas Füllkrug (ex-Werder Bremen, 13) e Ramy Bensebaini (ex-Mönchengladbach) entre as movimentações do clube 'auri-negro'..Lois Openda (ex-Lens, 38,5 ME), Castello Lukeba (ex-Lyon, 30), Christoph Baumgartner (ex-Hoffenhem, 24) e Benjamin Sesko (ex-Salzburgo, 24) sublinharam a aposta jovem do Leipzig, tal como os cedidos Fábio Carvalho (ex-Liverpool) e Xavi Simons (ex-PSG), com o Union Berlim a atrair Robin Gosens (ex-Inter, 13) ou Leonardo Bonucci (ex-Juventus)..Da Alemanha chegou o reforço mais caro do Real Madrid, com Jude Bellingham a deixar Dortmund por 103 ME, 'secundado' por Arda Güler (ex-Fenerbahçe, 20), Fran García (ex-Rayo Vallecano, cinco) e os empréstimos de Kepa (ex-Chelsea) e Joselu (ex-Espanyol)..Brahim Díaz voltou do AC Milan, mas Karim Benzema (Al-Ittihad) despediu-se 14 épocas depois e Eden Hazard cessou uma passagem discreta por Madrid, onde o rival Atlético agregou César Azpilicueta (ex-Chelsea) e Caglar Söyüncü (ex-Leicester) sem despesa.