Félix da Costa desiste após aparatoso acidente

O piloto britânico Sam Bird (Jaguar) despistou-se na nona volta da prova italiana, a 13.ª das 16 previstas, e ficou com o carro atravessado no meio da pista citadina.

Vários pilotos não conseguiram desviar-se e evitar o embate, incluindo o piloto natural de Cascais.

"Foi um dos acidentes mais assustadores da minha vida. Tinha um carro completamente atravessado à minha frente. Fui dos primeiros a chegar", começou por dizer António Félix da Costa.

A corrida teve mesmo de ser interrompida para a remoção dos carros acidentados e dos destroços da pista.

"Às vezes há destas épocas. Quando não é para ser, não há nada a fazer. Mais uma vez estávamos a fazer uma boa corrida. Já estive nesta posição anteriormente e agora há que sacudir o pó, que amanhã há corrida novamente", concluiu António Félix da Costa, que era nono classificado, depois de ter partido da 13.ª posição da grelha.

A prova foi ganha pelo neozelandês Mitch Evans (Jaguar), que bateu o compatriota Nick Cassidy (Envision) por 1,639 segundos. O alemão Max Gunther (Maserati) foi o terceiro, a 9,126.

Cassidy lidera o campeonato, com 171 pontos, mais cinco do que o britânico Jake Dennis (Andretti), enquanto Félix da Costa é sétimo, com 93.

Amanhã disputa-se a segunda corrida deste fim de semana.