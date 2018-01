Waris, o talento ganês que foi salvo pela Academia da Nike

Pub

O reforço dos dragões até ao final da época prestou provas em clubes ingleses mas não ficou. Foi através da Academia da Nike que assinou o primeiro contrato profissional

Majeed Waris, 26 anos, novo avançado do FC Porto nascido em Tamale, no Norte do Gana, só há oito anos começou a jogar ao mais alto nível, e agora chega finalmente a um clube de topo. A vida de Waris, contudo, poderia ter tomado outro rumo se não tivesse entrado na Academia da Nike há 10 anos.

Desde cedo que o ganês era apaixonado por futebol, mas, devido às dificuldades financeiras da sua família, nunca pôde jogar num clube do Gana. O destino mudou um certo dia quando estava a jogar futebol na rua e um olheiro da Academia Right to Dream, do seu país natal, viu em Waris algo diferente e convenceu a sua família a deixá-lo estudar, viver e jogar naquela academia, com apenas 13 anos.

Devido às boas notas, além das performances desportivas, o então jovem avançado rumou três anos depois a outra escola, o colégio Hartpury, em Gloucestershire.

Continuou a sobressair nos estudos e nos relvados e a Academia da Nike em Inglaterra deu-lhe a mão. Sem conseguir passar nos testes em clubes como Nottingham Forest, Manchester City, entre outros, foi esta escola da marca desportiva americana, que dá oportunidade a jogadores sem contrato com menos de 20 anos, que acabou por ser a salvação de Waris.

"Lembro-me de que era um rapaz muito tímido que adorava futebol. Estava sempre muito atento, era um dos mais novos e sempre perto do amigo Accram [jogador ganês], mas o grande medo dele era não conseguir ser jogador profissional. Tinha medo de regressar ao Gana, dizia que não tinha nada lá, que teria de trabalhar para ajudar a família e não conseguiria jogar. Antes de ter ido para a Academia falhou alguns testes e estava algo desmoralizado", começou por dizer ao DN Jon Goodman, seu antigo treinador na Academia da Nike.

O empenho e a grande vontade, no entanto, conseguiram que num ano arranjasse um contrato. Não em Inglaterra, como desejava, mas na Suécia. "Foi logo no primeiro ano da Academia, em 2009. Fazíamos jogos contra bons clubes, como equipas de formação do Manchester United, Arsenal ou Barcelona, e num desses jogos, onde iam muitos olheiros, o Waris chamou a atenção do Bk Hacken, da Suécia. Ele inicialmente não queria ir, tinha 18 ou 19 anos e estava com receio. Não conhecia ninguém, ia sozinho, mas depois de conversarmos ele aceitou. A vontade de jogar num clube profissional foi o suficiente para que aceitasse o desafio", salientou Goodman.

Elogiado pelo treinador

Nove anos depois, chega finalmente a um clube de topo, o FC Porto, por empréstimo do Lorient, da II Liga francesa, até ao final da época. O seu antigo treinador, que confessou ter seguido a carreira de Waris, acredita que terá sucesso. "Ainda bem para ele, é um grande clube e ele fez tudo para merecer jogar ao mais alto nível", disse, destacando as suas qualidades: "É muito rápido e forte fisicamente, apesar de não ser muito alto. Sempre gostei mais dele a jogar no lado esquerdo do ataque e dos movimentos para o centro, mas também pode jogar na área, embora mais limitado. Connosco marcava muitos golos dessa forma e acredito que no FC Porto também. Sempre gostou muito de aprender. Tenho a certeza de que terá muito sucesso", confessou.

Em declarações ao site do FC Porto, Waris já disse que vem para ajudar os seus compatriotas africanos Aboubakar, Marega e Brahimi: "São jogadores fantásticos, marcam quase sempre. Também estou aqui para os ajudar a marcar mais golos e a que a equipa ganhe. Provavelmente poderemos marcar mais alguns golos juntos. É isso o mais importante: não quem marca mas fazermo-lo juntos."