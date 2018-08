Título para o FC Porto e leão em vantagem pelos milhões

Dragão venceu Feirense na festa do título (2-1)

O FC Porto, cinco anos depois do último campeonato conquistado, sagra-se campeão nacional e para isso foi determinante o empate (0-0) registado no dérbi entre Sporting e Benfica.

Sérgio Conceição é o nono português a conseguir terminar em primeiro na prova rainha do futebol português ao serviço do FC Porto, imitando José Maria Pedroto, Artur Jorge, António Oliveira, Fernando Santos, José Mourinho, Jesualdo Ferreira, André Villas-Boas e Vítor Pereira, o último técnico campeão.

Com o campeonato arrumado falta ainda decidir quem fica em segundo para poder chegar aos milhões da Liga dos Campeões - desde que passe uma pré-eliminatória e um playoff.

Um triunfo de Sporting ou de Benfica e a vice-liderança ficava definida, contudo, o encontro terminou empatado e entre todos os empates possíveis só um beneficiava o Sporting.

Como na Luz, no jogo da primeira volta, se registou um 1-1 e o Sporting tem menos 17 golos positivos na diferença entre marcados e sofridos em relação ao Benfica, só o 0-0 lhe interessava para ter supremacia no confronto direto. E foi o que aconteceu ainda que a arbitragem de Carlos Xistra e a de Hugo Miguel vá merecer muitos comentários nos próximos dias.

Assim sendo, o Sporting tem uma ligeira vantagem mas na derradeira jornada terá de fazer o mesmo resultado que o Benfica para acabar em segundo. No entanto, o grau de dificuldade do compromisso leonino parece ser mais elevado, pois a equipa de Jorge Jesus vai aos Barreiros defrontar o Marítimo que, por ora, ainda pensa no sexto lugar europeu. Já o Benfica recebe o ​​​​​​​Moreirense que poderá precisar, ou não, de pontuar para permanecer na I Liga.