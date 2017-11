Suplente Casillas elogia Sérgio Conceição

Pub

"É um treinador competitivo, um treinador com carácter forte, que tem ambição e quer fazer as coisas bem. Sérgio Conceição conhece bem o FC Porto e a necessidade que tem de ganhar títulos, porque não ganhamos nada há quatro anos", afirmou Iker Casillas, no programa Canal Sport do Canal Plus.

Sobre o atual estatuto de suplente nos dragões, respondeu com fair play. "Todos os jogadores acabam por passar pelo banco, mas é bom até para valorizar e para aprender com os nossos companheiros e perceber a sorte que é podermos jogar. Uma equipa não são apenas 11 jogadores, os que marcam ou os que defendem, mas também aqueles que permitem que jogues e trazem união à equipa", explicou.

Ainda assim, o guardião espanhol de 36 anos garante que quer recuperar o lugar. "Gosto de sacrificar-me, de treinar, de ter de me superar e lutar pelo meu lugar. Estou convencido de que a concorrência é sã e vou continuar a lutar para jogar", atirou, esclarecendo que durante o verão foi "contactado por um clube do Sul de França", mas que resolveu "continuar a apostar no futebol português, porque é um clima similar ao futebol espanhol", e que está "feliz" com a opção tomada.