Sérgio Conceição e o triunfo sobre o Boavista

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, estava obviamente satisfeito com o triunfo sobre o Boavista, salientando que os seus comandados souberam dar uma resposta à derrota da jornada anterior.

"Não estamos habituados a perder e depois do que aconteceu em Paços de Ferreira penso que demonstrámos esta noite que estamos aqui para continuar com boas exibições e bons resultados. Soubemos dar uma resposta capaz. Estivemos sempre por cima do jogo e penso que a vitória não sofre contestação", disse o treinador, que opinou também sobre os lances que o VAR invalidou, como o golo de Sérgio Oliveira de grande penalidade e a expulsão retirada a um jogador do Boavista.

"Acho que tem de ser sempre assim, é pena é que em outros campos, onde já fomos, não tenha sido assim, e curiosamente foi o mesmo VAR", confessou.