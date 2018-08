Só um campeão de 2013 continua no Dragão e três já se retiraram

Cinco anos depois da conquista do último título de campeão nacional, muito mudou no FC Porto e nos jogadores que fizeram parte dessa campanha marcada pelo golo de Kelvin ao Benfica no minuto 92 e que valeu a ultrapassagem às águias em plena reta da meta, na penúltima jornada.

Embora nessa época os dragões tenham terminado o campeonato sem derrotas, houve acordo com o treinador Vítor Pereira para a rescisão de contrato. O técnico passou pelos sauditas do Al-Ahli Jeddah, os gregos do Olympiacos, os turcos do Fenerbahçe, os alemães do 1860 Munique e orienta agora os chineses do Shangai SIPG. Só na Grécia, onde venceu a dobradinha, experimentou glória semelhante à que viveu no Dragão. O Estádio do Dragão também não voltou a viver momentos de glória - de então para cá, apenas uma Supertaça ganha por Paulo Fonseca, tendo Luís Castro, Julen Lopetegui, José Peseiro e Nuno Espírito Santo deixado o emblema da Invicta sem um troféu para amostra. Sérgio Conceição está muito perto de interromper este ciclo, estando a um ponto de festejar novo título.

Se o banco portista nada tem que ver com o de 2012/13, o plantel também não. Dos 28 jogadores campeões há cinco anos, apenas um resiste no Dragão, ainda que não tenha propriamente integrado a equipa nas derradeiras épocas. Falamos de Fabiano. O guarda-redes brasileiro somou 16 minutos nessa edição da I Liga - substituiu Helton aos 74" numa goleada caseira sobre o Marítimo (5-0) - e após mais duas épocas na baliza azul e branca esteve outras tantas emprestado aos turcos do Fenerbahçe. Regressou esta temporada ao plantel, mas ainda não foi utilizado - nem sequer convocado. Para se sagrar campeão pela segunda vez, a confirmar-se o regresso aos títulos para os lados do Dragão, o guardião terá de atuar frente a Feirense ou V. Guimarães.

Artilheiro desapareceu do mapa

Depois de ter sido o melhor marcador da I Liga em 2012/13 e decisivo último título, com 26 golos, Jackson Martínez repetiu as façanhas nas duas temporadas seguintes - 20 remates certeiros em 2013/14 e 21 em 2014/15. Seguiu-se o salto para a Liga espanhola, no At. Madrid, que desembolsou 37,1 milhões de euros para o recrutar ao FC Porto. Passado meio ano, foi vendido aos chineses do Guangzhou Evergrande por 42M, mas desde fevereiro que está sem clube, após sofrer uma lesão crónica nos tornozelos.

Entretanto, Otamendi, Danilo, João Moutinho, Alex Sandro, Mangala, Fernando, James Rodríguez, Defour, Christian Atsu e Rolando rumaram às principais ligas europeias, enquanto Helton, Liedson e Izmailov colocaram um ponto final nas respetivas carreiras.