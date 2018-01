Layún apresentado em Sevilha: "Que esta possa ser uma história a longo prazo"

Pub

Clube espanhol oficializou esta terça-feira a contratação do futebolista mexicano, por empréstimo do FC Porto, até final da temporada.

O mexicano Miguel Layún vai jogar no Sevilha até final da temporada por empréstimo do FC Porto, confirmou esta terça-feira o clube da liga espanhola de futebol, que fica com opção de compra.

"O meu objetivo é lutar, sei que há jogadores com muita qualidade, mas quero acrescentar o que puder, aprender com todos eles e mostrar a minha melhor versão todos os dias. Aspiro a jogar o máximo possível, a convencer as pessoas e que esta possa ser uma história de longo prazo", disse Layún, citado na página oficial do Sevilha na Internet.

Layún, de 29 anos, chegou ao FC Porto em 2015/16, tendo, ao serviço dos 'dragões', disputado 79 encontros e marcado 11 golos.