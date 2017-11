Pub

Treinador do FC Porto comentou as declarações do defesa e do selecionador Lopetegui sobre a situação de Iker Casillas, atualmente suplente nos azuis e brancos

Mais uma vez o tema forte da conferência de imprensa de Sérgio Conceição foi a condição de suplente de Iker Casillas, concretamente as recentes declarações de Julen Lopetegui, selecionador de Espanha, e Sergio Ramos, capitão da equipa do país vizinho, onde elogiaram o compatriota, manifestando a sua surpresa para com o facto deste ter perdido a titularidade. O treinador azul e branco, não foi longo na resposta, mas deixou recados aos dois.

"Claro que li as declarações, mas se começar a entrar por aí, sobre o que comentam os antigos jogadores e treinadores... No entanto, posso dizer que quando o Iker jogar espero que o Lopetegui o veja e o convoque para a seleção. Sobre o Sergio Ramos tinha outra coisa para dizer, mas não digo. Mas, estou atento, claro", disse o treinador, não revelando se Casillas poderá ser titular no jogo desta sexta-feira, com o Portimonense, para a Taça de Portugal.

"Está convocado como todos os outros, depois logo se verá. Os quatro guarda-redes têm trabalhado de forma fantástica, mesmo o João Costa e o Vaná, e também o Iker, que tem estado muito bem nestas semanas. O José Sá voltou com um espírito fantástico. É o lugar onde tenho mais dores de cabeça", salientou o treinador, analisando depois o embate com os algarvios.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"No jogo para o campeonato, no Dragão, sofremos dois golos. O Portimonense tem evoluído e é uma equipa perigosa a sair para ataque. Ficámos muito agradados com as afirmações de Vítor Oliveira, é um treinador muito experiente e também com muita qualidade. É alguém que aprecio. Sobre os elogios, como disse, deixam-me sempre desconfiado", referiu.