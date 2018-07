Sérgio Conceição: "Temos de ir à procura de fazer golos"

O FC Porto não vai encarar o jogo com o Sporting - da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal (quarta-feira, 20:00, em Alvalade) - à sombra da vantagem tangencial conquistada na 1.ª mão. "Temos de ir à procura de fazer golos", garantiu esta terça-feira o treinador portista, Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de antevisão do clássico.

"Fica muito mais difícil para o adversário de se fizermos golos", notou o técnico do FC Porto [em caso de empate na soma das duas mãos, os golos fora valem a dobrar], depois de garantir que o 1-0 da 1.ª mão não vai mudar a abordagem ao jogo, por parte da equipa azul e branca. "Em termos estratégicos a nossa equipa tem as dinâmicas bem definidas. Sabemos bem o que queremos fazer", sublinhou Sérgio Conceição.

De igual forma, também não é o facto de estar mais perto de conquistar a I Liga, o principal objetivo da temporada, que vai retirar pressão à equipa portista antes da meia-final da Taça de Portugal. "Agora, há que fechar a cortina do campeonato e focar-mo-nos num objetivo da época, que é a Taça de Portugal. Estamos atentos ao que foi a intensidade e desgaste desse jogo [a vitória sobre o Benfica, que catapultou o FC Porto para o 1.º lugar] e vamos preparar o melhor onze para tentar marcar presença no Jamor", disse Sérgio Conceição.

De resto, falando de desgaste, o treinador do FC Porto também comentou as declarações do homólogo do Sporting, Jorge Jesus, sobre o tema, na antevisão da partida da Taça de Portugal - "estão ambos motivados e nós mais fatigados: o FC Porto fez um joguinho no domingo e agora joga na quarta, nós já andamos nisto há meses, estamos no limite", disse o técnico leonino. "Não quero entrar por aí. Temos menos sete jogos do que o Sporting. Já jogámos de três em três dias, agora jogamos de semana em semana, mas isso faz parte da vida das equipas. O desgaste é igual para todos. Penso que ao referir-se ao 'joguinho' é uma forma que Jesus tem para se exprimir, penso que não queria dizer que foi um jogo pequeno ou entre equipas pequenas. Pegando nisso com humor, espero que faça o mesmo 'joguinho' que nós fizemos em Alvalade", respondeu Sérgio Conceição.

De resto, o treinador admitiu que pode haver mudanças na equipa do FC Porto, mas só amanhã serão definidas - "temos de ter algum cuidado com a repetição do esforço de alguns jogadores que podem estar mais debilitados do que outros", explicou. E garantiu a instabilidade vivida no Sporting nas últimas semanas não vai mexer com a partida da Taça de Portugal. "Tudo é esquecido quando os resultados são positivo e ultimamente os resultados do Sporting são positivos. Acho que isso não vai afetar nada", concluiu.