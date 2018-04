Sérgio Conceição: "Sporting? Estou mais preocupado com o José Mota, o Derley, o Amilton..."

Pub

Treinador portista fez este sábado a antevisão do jogo deste domingo diante do Desp. Aves (18.00), no Estádio do Dragão, em partida relativa à 29.ª jornada da I Liga

Sérgio Conceição disse este sábado, em conferência de imprensa, que espera "um adversário como todos aqueles que o FC Porto tem encontrado, que necessita de pontos para os seus objetivos e que vai dificultar ao máximo" a tarefa aos dragões, acerca da receção deste domingo ao Desp. Aves (18.00), no Estádio do Dragão.

"Temos de assumir o jogo e a responsabilidade de ganhar. Sermos fiéis ao que temos sido até há bem pouco tempo, com essa confiança do que é a nossa equipa, consciência de que somos uma equipa forte", acrescentou.

Questionado sobre a situação que se vive no Sporting, o técnico portista não quis fazer qualquer comentário, remetendo o foco para o encontro com os avenses. "Não quero fazer comentários", disse numa primeira instância. "Sinceramente, estou mais preocupado com o José Mota, o Derley, o Amilton, o Diego Galo", frisou num segundo momento, perante a insistência dos jornalistas, referindo o nome do treinador e de três jogadores do Desp. Aves.