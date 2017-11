Sérgio Conceição pode ir para o banco contra o Desportivo das Aves

Pub

Treinador tinha sido expulso no último jogo dos dragões contra o Portimonense, para a Taça

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi apenas multado pelo Conselho de Disciplina da FPF, em 383 euros, na sequência da expulsão no jogo com o Portimonense, da Taça de Portugal, mas não fica impedido de se sentar no banco no confronto com o Desportivo das Aves, neste sábado.

O técnico não falou em conferência de imprensa esta sexta-feira, no lançamento da partida, devido ao possível castigo que o impediria de estar no banco na Vila das Aves, mas o CD da FPF entendeu não haver motivo para castigar Sérgio Conceição.

No mapa de castigos da Secção Não Profissional do Conselho de Disciplina surgem ainda duas multas ao FC Porto, de 102 e 510 euros.