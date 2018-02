Pub

Na antevisão do jogo com o Sporting, para a Taça de Portugal, o treinador do FC Porto desvalorizou as ausências e o histórico dos jogos anteriores com os leões e relativizou o facto de não haver VAR nas meias-finais da Taça de Portugal.

"Já dá um título, não é?", disse, entre sorrisos, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, após responder à última pergunta da conferência de antevisão do jogo de quarta-feira com o Sporting, para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. Deu mesmo. A questão era sobre a não-utilização de vídeo-árbitro (VAR) nessa partida. E o técnico foi corrosivo: "Para nós tem sido a mesma coisa, haver ou não haver. Estamos bem assim".

Admitindo que "Manuel Mota fez uma arbitragem espetacular, no Estoril-Sporting, onde o vídeo-arbitro atuação fantástica", Sérgio Conceição afirmou que nos jogos do FC Porto isso não tem acontecido. "Nós já tivemos uma dezena de casos em que seria preciso intervir e não houve vídeo-árbitro", apontou, no encerramento da conferência de imprensa realizada esta terça-feira. "O resultado de jogos anteriores não interfere em nada. Cada jogo tem a sua história", notou o técnico do FC Porto, sublinhando que "o Sporting tem um plantel forte independentemente de ter uma ou outra ausência".

Os dragões dominaram os principais indicadores estatísticos nas duas partidas entre as equipas esta época, mas empataram ambas 0-0 - para o campeonato e para a Taça da Liga (com os leões a vencerem o desempate por penáltis). "Não ligo muito a estatísticas. Não são sinónimo que uma equipa saia vencedora. Essas são sinal de que fizemos bons jogos, fomos competentes e capazes de impor a nossa dinâmica de jogo ofensiva e defensivamente. É óbvio que a nível ofensivo não fomos eficazes como gostaríamos: essa foi a maior pecha do nosso jogo", referiu Sérgio Conceição.

Quanto às possíveis ausências de Gelson Martins e Bas Dost no Sporting, o treinador portista relativizou o seu impacto na equipa leonina. "Esses dois jogadores foram importantes nesta meia época, mas isso sinceramente, na minha opinião, não fragiliza o Sporting. Nós também não temos o Marcano, o Danilo e o André, que não vão estar aptos amanhã. Nós, treinadores, temos de arranjar opções para sermos os melhores e vencer o jogo", disse, rejeitando também que a instabilidade diretiva ou desportiva (devido à derrota sofrida no Estoril) pese no desempenho da equipa "Não espero um Sporting mais ou menos fragilizado em função do que está a acontecer", sublinhou.