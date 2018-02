Sérgio Conceição paga 804 euros por soco no banco de suplentes

Moreira de Cónegos, 30/01/2018 - O Moreirense Futebol Clube recebeu esta noite o Futebol Clube do Porto, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em jogo a contar para a 20ª jornada da I Liga 2017/2018. Sérgio Conceição (Miguel Pereira/Global Imagens)

Conselho de Disciplina aplica multa ao treinador do FC Porto. Pouco mais de uma semana antes, Fábio Coentrão ficou sem castigo...

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, tem de pagar uma multa de 804 euros por ter dado um soco no banco de suplentes durante o jogo com o Moreirense, em Moreira de Cónegos.

O gesto do técnico danificou o acrílico lateral daquela estrutura quando, aos 40 minutos de jogo, Brahimi falhou uma oportunidade para marcar.

Esta situação foi relatada no relatório dos delegados da Liga, razão pela qual o Conselho de Disciplina aplicou esta multa. Curiosamente, pouco mais de uma semana antes, no Estádio do Bonfim, Fábio Coentrão também partiu o banco de suplentes com vários socos, no final do jogo com o V. Setúbal, mas como não foi objeto do relatório dos delegados, o defesa do Sporting ficou sem qualquer punição.