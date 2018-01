Sérgio Conceição: "O meu estilo e ideias são diferentes das de Jorge Jesus"

Pub

O treinador do FC Porto acredita que será um jogo "bem disputado" frente ao Sporting e assume a vontade de chegar à final

Sérgio Conceição assumiu esta terça-feira a "ambição e determinação" do seu FC Porto em atingir a final da Taça da Liga. Para isso os dragões terão de vencer o Sporting num jogo que o técnico portista prevê que seja "bem disputado" e com "uma grande vontade das duas equipas em ganhar".

O treinador dos dragões destacou que frente a frente vão estar "duas equipas que ainda não perderam internamente", mas recusa a ideia de que poderá voltar a surpreender o Sporting, à semelhança do que aconteceu no jogo do campeonato em Alvalade. "Não é justo dizer que surpreendemos o Sporting nesse primeiro jogo. Fizemos, isso sim, uma boa partida, mas amanhã será diferente, até porque o nosso adversário tem, tal como nós, um percurso fantástico", sublinhou, optando por realçar que "o importante é a dinâmica da equipa, que tem de saber o adversário que terá pela frente".

Questionado se Jorge Jesus é uma referência para Sérgio Conceição, este respondeu de forma muito direta. "Tive o prazer de trabalhar com Jesus há vinte e tal anos. A minha carreira de jogador prosseguiu depois noutros clubes. Tenho a minha forma de ser e de estar diferente da de Jorge Jesus, mas reconheço nele um excelente profissional que nos últimos anos tem feito um grandíssimo trabalho. Contudo, não vejo o futebol como ele vê. O estilo e as ideias são diferentes... não me revejo em ninguém, mas todas as experiências que tive com outros treinadores foram importantes para mim como pessoa e como forma de ver como posso ou não fazer as coisas, mas sempre à minha maneira", assumiu.

Este jogo será o primeiro de uma série de quatro entre as duas equipas, mas nem por isso Sérgio Conceição considera que esta meia-final da Taça da Liga será importante para dar uma demonstração de força perante o rival: "É um jogo importante, no qual tem de haver um vencedor, mas não creio que quem perder irá ficar condicionado para as partidas que se seguem. Temos é de preparar bem o jogo e sermos competitivos para estarmos mais perto de vencer."

Sérgio Conceição revelou que os seus jogadores têm "uma grande vontade em chegar à final", até porque dos seus jogadores apenas Herrera conquistou um troféu (Supertaça) no FC Porto. "Não há melhor vitamina do que aquela de podermos ganhar um título", sublinhou, referindo ainda que os reforços Paulinho e Waris "estão em condições para serem convocados", acrescentando que são dois jogadores que "podem dar mais opções à equipa para que ela seja competitiva em todos os jogos que tem pela frente, que serão cada vez mais decisivos".