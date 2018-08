Sérgio Conceição. "Não admito nenhum tipo de festa antecipada"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, não esconde que o título está mais perto com o triunfo de ontem no Funchal, mas fez questão de enviar recados para o balneário, rejeitando festejos antecipados.

"A festa é o normal de uma equipa que trabalhou bastante para ganhar, mas também sabemos que isto não acabou. Está mais fácil, mas ainda nos faltam pontos, neste caso um, para sermos campeões. Não admito nenhum tipo de festa antecipada, nada disso. Temos muito respeito pelos nossos adversários, nomeadamente por Benfica, Sporting e Sp. Braga. Temos muito respeito e não se deve festejar antes", disse o treinador, elogiando o trabalho do Marítimo.

"Foi um jogo complicado. Jogar aqui nunca é fácil, pois o Marítimo por norma tem equipas competitivas e o Daniel tem feito um trabalho fantástico. Aqui em casa esteve muitos meses sem perder e por tudo isso sabíamos que era difícil. No entanto, atuámos quase sempre na metade ofensiva, a criar oportunidades atrás de oportunidades e chegámos ao golo merecido na parte final", confessou .

Satisfeito estava também o guarda-redes Iker Casillas, que está perto do primeiro título em Portugal e não deseja adiar esses festejos apenas para a última jornada do campeonato: "Eu prefiro ganhar o quanto antes, já vi muita coisa no futebol. Falta um ponto, na próxima semana há um clássico que pode beneficiar-nos, mas depois de dez meses a lutar e com obstáculos, Liverpool em casa, Taça da Liga, Taça de Portugal, este grupo merece uma alegria. Falta dar um pequeno passo."