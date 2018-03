Sérgio Conceição: "Muito anti-jogo e paragens constantes"

Pub

Treinador portista comentou a derrota deste domingo em Paços de Ferreira (0-1), a primeira da época nas competições nacionais, a contar para a 26.ª jornada da I Liga

"Houve muito vento e chuva, a primeira parte foi difícil de se jogar. Podíamos ter feito mais na primeira meia hora, mas penso que não houve mais jogo depois do golo. Muito anti-jogo e paragens constantes. O dobro do jogo que jogámos estivemos à espera que a bola fosse reposta em jogo. Foi incrível. Não me lembro de algo assim, nunca vi. Gostava de saber o tempo útil do jogo, penso que foi 20 ou 25 minutos", começou por dizer Sérgio Conceição, na zona de entrevistas rápidas da Sport TV.

"Sete minutos de compensação foi curto, não se jogou. Podíamos ter feito mais, falhámos ocasiões que normalmente não falhamos, é verdade, mas o que se passou foi incrível. Temos que ver o que esteve mal, e assumo a inteira responsabilidade. O desagrado foi geral, com toda a dinâmica da equipa, e não com alguém em particular. Houve uma apatia no início de jogo que não é justificável. Gostamos de impor um ritmo alto, e não conseguimos devido ao pouco tempo útil", acrescentou o treinador portista.

"A melhor resposta a esta derrota é ganhar o próximo jogo [em casa frente ao Boavista, no dia 17] e fazer um resto de campeonato de acordo com o que foi até hoje", rematou.

"A bola não quis entrar na baliza", disse Casillas. "Demos uma parte de avanço. Saímos para a segunda com uma mentalidade diferente, mas não conseguimos marcar. O Paços de Ferreira esteve constantemente a perder tempo", reclamou o guarda-redes espanhol.

Do lado do Paços de Ferreira, reinou a satisfação por uma vitória que se espera que catapulte a equipa por uma reta final de campeonato em grande. "Foi perfeito. É a rampa que precisávamos para o que resta do campeonato", considerou o treinador pacense, João Henriques. "A sorte esteve connosco", atirou Mário Felgueiras, que se queixou das polémicas que afetam o futebol português.