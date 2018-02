Liverpool impõe maior goleada caseira do FC Porto

Pub

A equipa de Jürgen Klopp venceu no Estádio do Dragão por 5-0 e assinou praticamente o apuramento para os quartos-de-final da Champions

O FC Porto está praticamente fora da Liga dos Campeões ao ser goleado, no Estádio do Dragão, pelo Liverpool, por 5-0, naquela que foi a derrota mais pesada de sempre dos portistas em casa para as provas da UEFA.

A história da superioridade da equipa de Jürgen Klopp começou a ser escrita aos 35 minutos, quando Sadio Mané marcou o primeiro dos seus três golos da noite, beneficiando de uma má abordagem de José Sá ao lance. Até a esse momento, o FC Porto jogava pela certa, procurando incomodar a defesa contrária através de rápidas saídas para o ataque, sempre sem criar lances de grande perigo.

Só que o segundo golo do Liverpool não durou muito. Foi aos 29 minutos, quando Mohamed Salah aproveitou mais uma falha defensiva do FC Porto. A partir desse momento, os dragões perderam-se no jogo e foram completamente dominados pelos ingleses.

No segundo tempo, o pesadelo da equipa de Sérgio Conceição aumentou, com mais três golos do Liverpool marcados por Sadio Mané (53'), Roberto Firmino (70) e outra vez Mané (86').

Este é um resultado que deixa praticamente o Liverpool apurado para os quartos-de-final, fazendo da segunda mão marcada para 6 de março.

Eis as equipas que iniciaram o jogo:

FC Porto: José Sá; Ricardo Pereira, Diego Reyes, Marcano, Alex Telles; Herrera, Sérgio Oliveira; Marega, Otávio, Brahimi; Soares.

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Wijnaldum, Henderson, James Milner; Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané.