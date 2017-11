Sérgio Conceição: "Gosto de ambientes quentes"

Pub

O treinador do FC Porto desvaloriza a pressão dos adeptos do Besiktas e promete lutar para ganhar em Istambul

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, desvalorizou esta segunda-feira o ambiente habitualmente criado pelos adeptos do Besiktas no seu estádio. "Gosto de ambientes quentes, onde se sinta a paixão dos adeptos. E estamos habituados a que isso aconteça pelo menos de 15 em 15 dias, pois vejo no Dragão como os nossos limitam os adversários", frisou o técnico na véspera de defrontar o campeão turco, em jogo a contar para a Liga dos Campeões: "Prefiro um estádio cheio, nem que seja a puxar pelo adversário, do que um estádio vazio."

Apesar da realidade que irá encontrar, Conceição garante que preparou o jogo "para ganhar". "O que nos pode dar o apuramento é a vitória, por isso vamos à procura dela", assumiu, apesar de reconhecer que irá defrontar "o melhor Besiktas dos últimos anos, pois é uma equipa experiente e com qualidade individual e coletiva". A esse propósito recorda que a equipa de Istambul "é forte a jogar no seu estádio, onde perdeu só um jogo em 38". "Temos de ser sólidos e estar precavidos para os pontos fortes do Besiktas", frisou.

O otimsmo de Sérgio Conceição é proporcional à qualidade defensiva da sua equipa. "Temos marcado muitos golos, mas isso também advém de uma organização defensiva forte. Eu acho que uma equipa para atacar bem tem de também defender bem. E também somos a defesa menos batida do campeonato. Os golos marcados têm a ver com o que faz toda a equipa", sublinhou.

Questionado sobre o sonho de um dia conquistar a Liga dos Campeões, o técnico portista atirou: "Obviamente que isso é o sonho de qualquer treinador, ganhar a competição mais importante de clubes. Quando? [risos] Não sei... não tenho esse poder de prever o futuro. Mas acredito que um dia sim, é um dos meus objetivos."