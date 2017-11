Sérgio Conceição: "Faltou que o árbitro tivesse assinalado penálti"

Pub

O treinador do FC Porto admitiu que a sua equipa devia "ter feito mais para ganhar" ao Desp. Aves

Sérgio Conceição não escondeu o desagrado no final da partida ainda no relvado por um lance em que Danilo Pereira caiu na área do Desp. Aves já durante o tempo extra. Na flash interview fez questão de assinalar esse facto: "O que faltou? Que o árbitro tivesse assinalado penálti."

Ainda assim, reconheceu alguns problemas neste empate 1-1 na Vila das Aves. "Na primeira parte, apesar da vantagem, não estivemos tão bem como temos estado. Faltou melhorar a posse e circulação. Apesar disso, o Aves teve uma ou outra oportunidade e esteve sempre à espreita. Na segunda parte há a expulsão do Corona, mas reagimos bem à expulsão. Mas nós tínhamos de agir e não reagir. Devíamos ter feito mais para ganhar", assumiu.

O treinador do FC Porto fez ainda questão de deixar uma bicada ao adversário pela forma como festejou o empate que tira dois pontos aos dragões, precisamente a uma semana do clássico com o Benfica. "Vi o Aves motivadíssimo. Vi o banco deles a festejar o empate como se estivesse na Liga dos Campeões. Deve ser por nós estarmos na Liga dos Campeões, deve ser isso", atirou.

Sérgio Conceição desvalorizou depois o facto de poder ter sido surpreendido por o adversário ter jogado com três centrais. "Não jogamos em função dos outros. O adversário pode jogar em qualquer sistema, não é o mais importante", disse, desvalorizando ainda ainda a ausência de Jesús Corona do clássico por ter sido expulso nas Aves. "Temos soluções. Estou aqui para isso e vamos pensar no clássico. Vamos dar uma boa resposta, com certeza. Queremos muito ganhar o próximo jogo", sublinhou.