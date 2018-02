Sérgio Conceição: "Espero que os adeptos do Liverpool saiam contentes só pelo vinho do Porto"

Conferencia de imprensa de Sérgio Conceição no auditório José Maria Pedroto, do Estádio do Dragão, de antevisão do jogo com o Liverpool da Liga dos Campeões.

Treinador do FC Porto elogiou a equipa inglesa, adversário dos dragões nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Primeiro jogo é quarta-feira, no Dragão, às 19.45.

O Liverpool joga na Premier League e o FC Porto na liga portuguesa. A diferença entre campeonatos é abismal quer ao nível da competitividade, quer ao nível dos orçamentos, mas isso não significa que esteja melhor preparado para passar os oitavos de final da Liga dos Campeões, segundo Sérgio Conceição.

"Os testes que passamos semanalmente são diferentes, comparados com a exigência competitiva deles. Não estou a dizer nenhuma novidade. Não acho que traga vantagens ou desvantagens. Existe a diferença da realidade de orçamento, mas não utilizo isso. No campeonato português também não utilizo esse argumentos", defendeu o técnico portista na antevisão do jogo com o Liverpool, quarta-feira, no Estádio do Dragão, garantindo, que "estão reunidas todas as condições para ser um bom jogo".

Sérgio Conceição revelou ainda o que espera do adversário: "O Liverpool é o segundo melhor ataque e a sexta melhor defesa da liga inglesa, mas também disputa um campeonato diferente do nosso. Na Liga dos Campeões, penso que foi o segundo melhor ataque da fase de grupos e sem derrotas. É uma boa equipa, consistente e que cria muitas dificuldades aos adversários. Se tem pontos fracos que devemos explorar? Tem, sem dúvida: todas as equipas têm."

Apesar do FC Porto lutar pela presença entre as oito melhores equipas da Europa, Sérgio Conceição voltou a dizer que o objetivo principal é o campeonato: "O objetivo, sem dúvida nenhuma, é o campeonato. Vim para o FC Porto em 2004, coincidiu com a conquista da Liga dos Campeões. Eu não venci, porque estive seis meses na Lázio e não podia jogar. Essa equipa do FC Porto não era superior à do Real Madrid, do Bayern Munique ou do Barcelona. As etapas vão passando. O grupo está confiante, há um espírito fantástico de ambição e de determinação. Há um fator muito importante para as equipas que é o público. Temos um público fantástico que está sempre com a equipa, independente da competição. Espero mais uma vez que amanhã sejam uma mais-valia."

O treinador portista foi ainda convidado a descrever o jogo perfeito que permitisse ao FC Porto vencer o Liverpool. "Enquanto treinador preparo o jogo, não sonho muito nesse sentido. Espero sempre marcar golos e não sofrer, o que é importante em jogos a eliminar. Penso que passa sempre por aí, é o que um treinador perspetiva e no fundo, sonha. O sonho é importante, é preciso ir atrás dele, mas neste contexto, temos ser pragmáticos e objetivos", respondeu, antes de dar as boas-vindas aos adeptos reds. "Espero que venham contentes e que saiam menos contentes. Contentes só pelo vinho do Porto que possam levar para Inglaterra."

Marcano, recuperado de lesão, deve ser opção e foi o eleito para fazer a antevisão do jogo. O central avisou logo que não gosta de estatísticas (que ditam que o FC Porto nunca venceu a equipa inglesa em jogos da UEFA): "Não gosto muito de estatísticas. São jogos diferentes e o que o FC Porto quer é ir o mais longe possível. Vamos encarar este jogo com a máxima ambição."

Danilo é baixa por lesão e Aboubakar segue em dúvida, devido a fadiga muscular: "É difícil, é difícil."