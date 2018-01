Sérgio Conceição: "É fantástico jogar sob a pressão de andar na frente"

Sérgio Conceição festeja com Marega o golo da vitória do FC Porto sobre o Tondela

Após a vitória desta sexta-feira sobre o Tondela, o treinador do FC Porto lembrou as ocasiões desperdiçadas pelos dragões e pôs o foco no jogo de quarta-feira, com o Sporting, para a Taça da Liga.

O FC Porto regressou ao 1.º lugar da I Liga, ao ganhar esta sexta-feira, em casa, ao Tondela, por 1-0. No final da partida, o treinador dos dragões, falou da satisfação de voltar à liderança (perdida provisoriamente para o Sporting, após o Estoril-FC Porto ter sido suspenso). "É mais etapa passada. Temos muito campeonato pela frente: não nos vamos focar nos outros e no que os outros fazem. Temos andado sempre em primeiro e isso também é demonstrativo do caráter e da personalidade da equipa: É fantástico jogar sob pressão de estar na frente", afirmou o técnico, na entrevista rápida à Sport TV, após a partida.

Ora, o retorno ao 1.º lugar foi conseguido após um triunfo tangencia, num "jogo difícil, com um Tondela bem organizado, a fechar o espaço para a baliza", resumiu Conceição. "Conseguimos fazer um golo naquilo que somos fortes, na primeira fase de pressão sobre o adversário. Criámos várias ocasiões para fazer o segundo golo e, depois, tornou-se um jogo perigoso", resumiu.

Agora, para o FC Porto, segue-se o jogo das meias-finais da Taça da Liga, contra o Sporting (quarta-feira, em Braga). "Temos uma ambição grande e uma determinação grande de ganhar títulos. A partir de agora é pensar no jogo com o Sporting. A Taça da Liga é um troféu que vamos querer ganhar", sublinhou o técnico portista.

Da parte do Tondela, o treinador-adjunto José Sá destacou a boa exibição da equipa beirã. "Quero enaltecer o grande espetáculo que proporcionámos, contra a melhor equipa da liga nesta época, até ao momento. O FC Porto entrou bem, fomos anulando com bloco muito baixo. Quando estávamos a controlar a situação, sofremos um golo, num azar de uma bola perdida. No final, obrigámos o FC Porto a ser a equipa que baixa o bloco e poderíamos ter saído daqui com um ponto", descreveu o técnico.