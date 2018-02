Sérgio Conceição diz que desaire com Liverpool vai ficar para trás

Treinador do FC Porto na antevisão do jogo com o Rio Ave

O treinador do FC Porto disse hoje esperar um jogo difícil frente ao Rio Ave, mas afirmou que a derrota com o Liverpool (5-0), para a Liga dos Campeões de futebol, tem de ficar para trás.

Sérgio Conceição frisou, mais uma vez, que o principal objetivo passa pela conquista do título nacional, esclarecendo que nada vai desviar o foco.

"Não podemos pensar no último jogo. Temos de preparar a equipa para o Rio Ave. Obviamente que tenho de tirar ilações, ver o que não correu bem e tentar melhorar. A partir desse momento, pensar no Rio Ave e na importância deste jogo, pelos três pontos e por aquilo que é a nossa caminhada pelo principal objetivo", referiu.

Ainda assim, o treinador não evita falar no desaire no Estádio do Dragão e que pode ter comprometido a continuidade dos 'azuis e brancos' na prova europeia.

"Não escondemos a nossa prestação contra o Liverpool. Sabemos o que representa o top cinco de Inglaterra, mas não quero encontrar desculpas em nada, até porque eliminámos o vice-campeão alemão [Leipzig], que foi ganhar 3-1 ao vice-líder italiano, o Nápoles [na Liga Europa]. A seu tempo falamos. Agora temos que fechar a cortina do Liverpool e pensar no nosso principal objetivo, no foco total, no jogo de amanhã [domingo]", referiu.

FC Porto e Rio Ave já se defrontaram por duas vezes esta época - uma para a Liga, outra para a Taça da Liga - e sempre com a vitória dos 'dragões', e por isso Sérgio Conceição espera um adversário com as mesmas ideias, desvalorizando a saída de Rúben Ribeiro, para o Sporting.

"Vejo um Rio Ave com os mesmos princípios, as mesmas ideias, de acordo com aquilo que tem passado o seu treinador. Vai ser um jogo difícil contra uma equipa que privilegia qualidade, posse, circulação de bola. Conhecemos o Rio Ave e não é por faltar um jogador que mudou algo. Temos consciência dessas dificuldades. Os pontos são cada vez mais difíceis de alcançar e é com esse pensamento que vamos defrontar esta equipa", esclareceu ainda.

O FC Porto, líder da I Liga com 55 pontos, recebe, pelas 18:00 de domingo, o Rio Ave, quinto com 36, em jogo da 23.ª jornada da prova.