Sérgio Conceição: Distância "confortável", mas "há luta até ao fim"

Pub

Treinador considerou que a equipa foi "eficaz" e que sofrer estava na estratégia

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, mostrou-se satisfeito com a exibição dos seus jogadores no clássico, admitindo que um dos segredos da vitória foi o facto de "a equipa ter marcado e ter sido eficaz".

"Penso que começámos bem o jogo com uns primeiros 15/20 minutos de grande qualidade. Tivemos o Marega a acertar no poste, depois isolado e ainda uma terceira oportunidade. Mas a verdade é que o Sporting nunca abdicou de jogar, explorar o jogo e criar perigo", começou por afirmar Sérgio Conceição na flash interview à SportTV. "Acabámos a primeira parte a sofrer um golo, em que não sei se há falta sobre o Brahimi ou não", acrescentou.

Um golo em cima do intervalo poderia mudar a mensagem do técnico azul e branco ao intervalo, mas tal não aconteceu: "A mensagem ao intervalo foi igual. Entrar, pressionar alto e condicionar a dinâmica de jogo do Sporting. Fizemos isso e depois dizemos um golo". Depois do 2-1, os dragões quiseram "matar o jogo, sem tirar o pé do acelerador".

Com o Sporting há procura do empate e com a lesão de Marega, entrou em campo Reyes para segurar o encontro, algo que Conceição assumiu ter sido estratégico, apesar de, mesmo assim, o FC Porto ter tido "oportunidades para o 3-1". Mas, "também o 2-2 podia ter acontecido".

"Sofremos um bocadinho, mas isso estava planeado estrategicamente. Estivemos também algo ansiosos nos últimos dez minutos", frisou.

Sobre a luta pela I Liga, sendo que os dragões vão dormir com oito pontos de vantagem sobre leões e Benfica (que joga hoje), Sérgio Conceição diz que o "Sporting , uma equipa com estofo, não está fora do título".

"Obviamente que os oito pontos são confortáveis, mas estão três equipas a lutar pelo título", realçou, assegurando também que "todos os jogos são finais".

"Acho que estão três equipas a lutar pelo título e a luta será até ao fim", finalizou o técnico.