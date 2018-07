Sérgio Conceição: "Arbitragem tem errado mais contra nós"

O árbitro do clássico só será conhecido este domingo. E mesmo sem querer alimentar polémicas, o treinador Sérgio Conceição admitiu que esta época o FC Porto tem tido algumas razões de queixa. "É um jogo importante entre duas das melhores equipas portuguesas. Aquilo que foi feito pela arbitragem toda a gente sabe. A arbitragem tem errado mais contra nós e isso entristece-nos. Todos esses erros podem ser importantes nas contas finais, mas acho que é melhor não falar muito e não mexer mais nesse assunto. Temos de concentrar-nos naquelas que são as nossas tarefas. Aquilo que se passa no jogo, isso é que tem a ver com o futebol. Há tantas coisas que se passam, se fosse estrangeiro e chegasse a Portugal, perguntava: 'o Benfica vai jogar contra quem?' Há que pensar é no que se vai passar nas quatro linhas. Querer muito ganhar o jogo", referiu.

Marega e Corona são as grandes dúvidas no FC Porto para o clássico deste domingo frente ao Benfica, no Estádio da Luz (18.00). Este sábado, no lançamento do jogo, Sérgio Conceição admitiu que ainda não sabe se poderá utilizar dos dois jogadores. "Vamos ver até à hora do jogo. O Corona já treina há alguns dias integrado... o Marega é mais difícil", admitiu o técnico portista.

O treinador dos dragões considera que o clássico "será equilibrado", num jogo onde as duas equipas vão querer ganhar: "É um jogo importante para as duas equipas, mas os jogos têm sido todos importantes. À medida que caminhamos para o final do campeonato, acabam por ser todos os pontos decisivos. Os jogos são preparados com o intuito de ganhar os três pontos, ninguém tem uma estratégia para empatar. Vai ser um encontro bastante equilibrado entre duas excelentes equipas e não o preparámos no sentido de ir buscar o ponto, mas os pontos", assumiu.

Questionado sobre se quem vencer o clássico pode encomendar as faixas, Conceição respondeu: "Quem vencer mais nos 34 jogos é campeão."