Sérgio Conceição: "Sinto que podíamos ter feito mais"

Treinador portista comentou a exibição e derrota (0-2) da sua equipa esta segunda-feira no Estádio do Restelo, em partida da 28.ª jornada da I Liga

"Em dois remates, o Belenenses fez dois golos. Tivemos n ocasiões e não conseguimos fazer. A eficácia foi grande de uma equipa. Quando sofremos o primeiro golo, o Belenenses sentiu-se ainda mais confortável a defender e a lançar transições, para tentar explorar esse possível desequilíbrio defensivo da nossa equipa. Tivemos algum azar na zona de definição. Entrámos na segunda parte com o intuito de mudar as coisas, não me quero agarrar à sorte, mas podíamos ter feito o empate em algumas das ocasiões que criámos. E depois surge uma bola parada que mata o jogo. Quero deixar uma palavra aos adeptos, porque sabemos que agora fica difícil, mas que dependemos de nós. Temos de dar mais. Sinto que podíamos ter feito mais, e assumo a responsabilidade pela derrota de hoje", começou por dizer Sérgio Conceição, na zona de entrevistas rápidas da Sport TV.

Sobre a opção pelo central venezuelano Osorio, em detrimento de Diego Reyes, o treinador portista justificou a escolha: "Pensei que o Osorio nos podia ajudar, e tivemos de atender ao estado físico do Diego Reyes, que esteve só dois dias connosco enquanto o Osorio fez toda a preparação. Sou o responsável pela derrota, mas vamos lutar até ao fim por este título tão desejado."

Sobre o que aí vem, apesar da proximidade do clássico com o Benfica, o timoneiro dos dragões está já e apenas focado no próximo jogo. "O principal foco é preparar o jogo com o Desp. Aves da melhor forma e ganhar esse jogo. Vamos analisar os aspetos negativos e os poucos aspetos positivos deste jogo"

Casillas lamenta "dois golos estúpidos"

"Queríamos ganhar o jogo e continua na frente da classificação, mas saímos daqui com um sabor amargo. O que faltou? Não sei, pode acontecer alguma coisa. Tivemos oportunidades, tentámos, metemos gente na área do adversário, mas eles foram duas vezes à nossa baliza e fizeram dois golos. Foram dois golos estúpidos", afirmou Iker Casillas, que deseja que o próximo jogo venha rapidamente para poder levantar a moral da equipa. "A equipa está caída, e quer levantar-se o quanto antes. Todos nós temos que levantar o balneário e assumir a responsabilidade", acrescentou.