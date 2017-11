Pub

Líder portista abriu o livro para atacar o rival da Luz e o presidente do Sp. Braga, defender os diretores de comunicação, mostrar respeito pelos árbitros e elogiar Sérgio Conceição

Pinto da Costa ao seu estilo. O pretexto foi a inauguração da exposição Basquetebol, no museu do clube azul e branco, mas o presidente do FC Porto encarou a oportunidade para opinar sobre a atualidade do futebol português.

Vamos por partes, começando pela relação conturbada entre o FC Porto e o Benfica, que se agudizou nos últimos tempos, principalmente depois de o clube da Luz ter passado ao contra-ataque com a divulgação do suposto novo Apito Dourado na BTV. "Não tenho esse canal, mas o Benfica pode falar no que quiser. Querem que o Benfica fale do quê? Da Liga dos Campeões? Em cinco jogos tem zero pontos, um golo marcado e 12 sofridos. Acha que o Benfica pode falar de futebol? O Benfica tem de falar de qualquer coisa, nem que seja da Guerra Civil de Espanha, agora de futebol não pode falar. Em cinco jogos tem zero pontos, é um recorde. Acha que o Benfica pode falar de futebol? Se fosse o Benfica falava das guerras de Aljubarrota e de tudo o que quisessem, agora de futebol é óbvio que não podem falar", ironizou o presidente do FC Porto.

Gomes da Silva e Goberns

Em seguida, Pinto da Costa comentou o clima que se vive no futebol português, uma oportunidade para visar dois comentadores.

"Há anos que assistimos semanalmente aos Ruis Gomes da Silva, Goberns e outros a minar futebol e arbitragem. Estes indivíduos que não percebem nada de futebol é que são experts na arbitragem? Agora é que descobriram que há este clima e os dirigentes são culpados", sustentou. Precisamente sobre este tema, do clima que se vive, Pinto da Costa negou qualquer conversa com o líder da FPF sobre o assunto: "Totalmente mentira. Estive com o Dr. Fernando Gomes no FC Porto-Leipzig, não falámos nada, não era o momento adequado, num jogo daquela importância."

Diretores de comunicação ilibados

Até pela ideia expressa anteriormente, Pinto da Costa iliba os diretores de comunicação, sendo bom lembrar que Francisco J. Marques, o homem que ocupa esse lugar na estrutura portista, foi eleito funcionário do ano.

"Antes não havia e o futebol português já estava a ser minado por esses senhores nos programas televisivos. Descobrirem que há um clima de guerrilha por causa dos diretores de comunicação é querer passar um pano pela poeira. As televisões deviam meditar para que servem esses programas e comentadores que não percebem nada de futebol", sintetizou.

Ainda houve tempo para Pinto da Costa elogiar a sua equipa e o seu treinador. "Não só pelos resultados, mas acho que começou antes dos resultados, porque ainda não tinha começado o campeonato e já se notava este entusiasmo, porque toda a gente percebeu que houve uma viragem com a vinda do Sérgio Conceição", disse.

Árbitros e devolução à vista

Nos restantes temas, Pinto da Costa foi mais económico. Primeiro a intenção de os árbitros em pedirem dispensa. "Isso não me diz respeito. Respeito qualquer decisão dos árbitros, não interfiro, não sou eu que tenho de resolver o assunto, seja para haver greve ou não, os árbitros é que têm de decidir o que devem fazer e não vou ser eu a tentar influenciá-los", atirou.

Depois, a intenção do presidente do Sp. Braga, expressa na reunião dos clubes à margem dos grandes (G15), em terminar com os empréstimos. "Não fui convidado para essa reunião. Mas questiono como é que António Salvador está contra os empréstimos e tem lá um jogador que nos pediu muito emprestado, que é o João Carlos Teixeira. Espero que em janeiro ele o devolva, para ser coerente", concluiu.