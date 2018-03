SAD dos dragões com prejuízo de 23,9 milhões de euros

Pub

O passivo total baixou mais de sete milhões de euros, sendo agora de 380,2 milhões

A SAD do FC Porto comunicou ao final da noite desta quarta-feira um prejuízo de 23,9 milhões de euros no primeiro semestre da época 2017/18, o que ainda representa uma melhoria 5,653 milhões de euros em relação ao período homólogo do ano anterior.

Os dragões revelaram no entanto que o passivo total da sociedade baixou 7,280 milhões de euros, sendo agora de 380,2 milhões de euros.

Os custos operacionais, excluindo passes dos jogadores, aumentaram 2, 089 milhões de euros, enquanto os custos com pessoal quase três milhões de euros