Roma já levou Marcano e vira-se agora para Herrera

Médio mexicano dos dragões é alvo dos romanos, que estão na disposição de chegar aos 20 milhões de euros

Héctor Herrera, médio mexicano do FC Porto, está a ser cobiçado pela Roma, clube da I Liga italiana que recentemente contratou o central portista Iván Marcano, que estava em final de contrato com os dragões.

A notícia é avançada esta quarta-feira pelo jornal Gazzetta dello Sport, que garante que o médio internacional mexicano é uma das prioridades do clube romano para reforçar o meio-campo, que estará disposto a avançar com uma proposta na ordem dos 20 milhões de euros. Este valor, porém, é metade da cláusula de rescisão do jogador