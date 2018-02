Ricardo, Danilo e Aboubakar ainda limitados

Pub

O FC Porto encerrou esta terça-feira a preparação para os 45 minutos que faltam do jogo com o Estoril Praia, interrompido ao intervalo por questões de segurança quando perdia por 1-0

De acordo com a nota publicada no sítio dos dragões, Ricardo Pereira fez tratamento, Danilo foi submetido a tratamento e trabalho de ginásio e o camaronês Vicent Aboubakar realizou treino condicionado e trabalho de ginásio.

O plantel portista, que exorcizou a derrota pesada com o Liverpool (0-5), para a Liga dos Campeões, com uma goleada pelos mesmos números frente ao Rio Ave (5-0), encerrou a preparação com uma sessão à porta fechada, no Olival, em Vila Nova de Gaia.

O FC Porto, que lidera com dois pontos de vantagem sobre o Benfica (segundo) e Sporting (terceiro), desloca-se pelas 18.00 de quarta-feira a casa do Estoril Praia (16.º), para jogar os 45 minutos que faltam, do jogo da 18.ª jornada da I Liga.

Na altura, e quando o FC Porto perdia por 1-0, o encontro foi interrompido por razões de segurança, em consequência de uma invasão pacifica do relvado, após notadas algumas fissuras na bancada em que se encontravam os adeptos portistas.