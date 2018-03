Reyes sai com queixas musculares na derrota do México

Pub

Um golo de Rakitic, de grande penalidade, deu hoje a vitória à Croácia frente ao México, por 1-0, num jogo de preparação para o Mundial2018 de futebol em que Reyes saiu lesionado.

Sem Herrera, dispensado mais cedo da seleção por lesão, o México teve Corona e Diego Reyes, também do FC Porto, no banco, bem como Layún, transferido pelos 'dragões' para o Sevilha, e Raúl Jiménez, do Benfica.

Corona acabou por ser poupado e não entrar em campo, mas Reyes ainda entrou aos 16 minutos, para o lugar do lesionado Néstor Araújo, e Raúl Jiménez entrou já na segunda parte, a substituir Guardado, aos 61.

O central portista acabou por sair também ao intervalo, com queixas de dores musculares.

No Mundial2018, que decorrerá entre 14 de junho e 15 de julho, na Rússia, o México integra o Grupo F, com Alemanha, Suécia e Coreia do Sul, enquanto a Croácia está no Grupo D com Argentina, Islândia e Nigéria.