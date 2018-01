Pub

O FC Porto recebeu e venceu este domingo o V. Guimarães por 4-2, em partida referente à 17.ª jornada da I Liga, a última da primeira volta.

Os dragões até foram para o intervalo em desvantagem, depois de Raphinha ter inaugurado o marcador para os vimaranenses aos 22 minutos, mas operaram a reviravolta no segundo tempo. Aboubakar (57') empatou na resposta a um cruzamento de Corona, Brahimi deu a volta após grande lance individual (62') e Marega bisou, primeiro a passe de Hernâni (79') e depois de Ricardo. Já perto do tempo de compensação, Héldon reduziu (88'), na sequência de uma perda de bola dos portistas junto à sua área.

O FC Porto termina a primeira metade do campeonato na liderança da prova, com 45 pontos, mais dois do que o Sporting e mais cinco do que o Benfica.

Onzes iniciais:

FC Porto: José Sá; Ricardo Pereira, Diego Reyes, Marcano, Alex Telles; Danilo Pereira; Jesús Corona, Oliver Torres, Brahimi; Marega, Aboubakar.

Suplentes - Casillas, Maxi Pereira, Hernâni, Layún, André André, Sérgio Oliveira, Francisco Soares

V. Guimarães: Douglas; Victor Garcia, Jubal, Marcos Valente, Konan; Rafael Miranda, Francisco Ramos; Heldon, Paolo Hurtado, Raphinha; Tallo.

Suplentes - Miguel Silva, Moreno, Rincón, João Aurélio, Fábio Sturgeon, Kiko, Rafael Martins.