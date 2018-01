Quintero em negociações com o River Plate

Pub

Médio ofensivo não entra nos planos de Sérgio Conceição e deve ser emprestado ao clube argentino

O River Plate da Argentina está em negociações com FC Porto para conseguir a contratação por empréstimo do colombiano Quintero, que estava emprestado ao Independiente Medellín, do seu país natal.

O jogador de 24 anos não entra nos planos de Sérgio Conceição e os azuis e brancos aceitam negociá-lo. Inicialmente os planos passavam por uma transferência a título definitivo, mas não chegou nenhuma proposta que agradasse aos dirigentes do emblema da Invicta.

Por sua vez, nas últimas horas, chegou uma oferta do River Plate, mas por empréstimo. A mesma agrada ao jogador e o FC Porto também não a descartou, com as partes muito perto de um acordo.