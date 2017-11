Pub

Presidente do FC Porto irónico sobre as denúncias de novo apito dourado por parte do clube da Luz e esperançado em receber de volta João Carlos Teixeira, que se encontra cedido ao Sporting de Braga

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, referiu-se nesta sexta-feira pela primeira vez de uma forma mais assertiva em relação ao programa 'Chama Imensa' da BTV, no qual o Benfica, através do comentador José Marinho, denunciou um novo Apito Dourado, que terá, supostamente, como líder o presidente do líder da I Liga.



"Não tenho esse canal. O Benfica pode falar no que quiser. Querem que o Benfica fale do quê? Da Champions? Em cinco jogos tem zero pontos, um golo marcado e 12 sofridos. Acha que o Benfica pode falar de futebol? O Benfica tem de falar de qualquer coisa, nem que seja da Guerra Civil de Espanha. Agora de futebol é que não pode falar. Então em cinco jogos tem zero pontos, é um recorde, acha que o Benfica pode falar de futebol? Se fosse o Benfica falava das guerras de Aljubarrota e de tudo o que quisessem, agora de futebol é óbvio que não podem falar", disse Pinto da Costa ao seu estilo.



Posto isto referiu-se à reunião dos clubes à margem dos grandes e onde o presidente do Sporting de Braga terá proposto fim dos empréstimos, sendo que o FC Porto tem cedido ao clube minhoto o médio João Carlos Teixeira. "Achei engraçado o António Salvador ser contra os empréstimos e ter lá um jogador que nos pediu muito, que é o João Carlos Teixeira. Espero que em janeiro o devolva para ser coerente", referiu antes de se pronunciar sobre o encontro: "Não sei o que é, porque eram 11. Não dou crédito nem descrédito. Não fui convidado."



A finalizar as suas declarações proferidas na exposição dos 90 anos de basquetebol no FC Porto, Pinto da Costa comentou o alegado clima insustentável em torno do futebol e que já levou os árbitros ameaçarem parar por duas vezes: "Acho engraçado que agora é que descobriram isso. Há anos que assistimos semanalmente aos 'Ruis Gomes da Silva', 'Goberns' e outros que tais a minar futebol e arbitragem. Há programas desportivos semanais, muito antes deste ambiente, que passam o tempo apenas a criticar o árbitros. Chegou ao ponto, recordo-me, de ver um programa, nem sei que canal mas é o Sousa Martins que dirige, e que começou: 'ao minuto tal aconteceu isto, árbitro assim...'. Desliguei. Estes indivíduos que não percebem nada de futebol é que são experts na arbitragem? Há muito tempo que estes senhores vêm minando o futebol português e o clima na arbitragem. Agora é que descobriram que há este clima e os dirigentes são culpados. São culpados porque contribuíram para que os 'Goberns' e 'Ruis Gomes da Silva" estivessem nos programas. Aí começou clima de ódio no futebol português."



Perante isto, Pinto da Costa desculpabiliza os diretores de comunicação dos clubes: "Antes não havia ou não intervinham como intervêm hoje e o futebol português já estava a ser minado por esses senhores nos programas televisivos. Descobrirem que há um clima de guerrilha por causa dos diretores de comunicação é querer passar um pano pela poeira e encobrir o que esses senhores andaram a fazer de mal ao futebol durante muitos anos. As televisões deviam meditar para que servem esses programas e comentadores que não percebem nada de futebol. Ponham antigos jogadores e antigos treinadores. Agora pseudo-entendidos de futebol que só vão para criar ódio e lançar lama no futebol... Esses são escusados e foi aí começou o problema."