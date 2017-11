Pub

FC Porto desperdiça vantagem após expulsão de Corona e acaba o jogo a reclamar um penálti não assinalado sobre Danilo

O polémico pugilista norte-americano Mike Tyson disse um dia que "toda a gente tem um plano até levar o primeiro soco". Essa poderia ter sido a frase ideal para descrever este jogo.

Lito Vidigal surpreendeu no plano tático e estratégico implementando um sistema de cinco defesas, criando superioridade numérica (com três centrais) em relação aos dois avançados do FC Porto e entregando as cinco posições do meio--campo para a frente a homens com elevada qualidade de execução. Só que a muralha construída à frente da baliza do veterano Quim, 42 anos, não preenchia toda a largura do relvado, algo que ficou bem visível logo aos seis minutos: o lateral esquerdo estava a fechar por dentro, a acompanhar Corona, e abriu espaço para que Ricardo aparecesse nas costas de Amilton e desse o melhor seguimento a um excelente passe do regressado Soares - ou seja, que aplicasse o primeiro soco.

O golpe atordoou um pouco, mas não fez o lutador Desp. Aves cair ou perder o discernimento ou a crença num desfecho positivo. Nem tão-pouco fez ruir o plano inicialmente traçado. A viver a melhor fase da época, após vitórias sobre V. Setúbal (I Liga) e U. Leiria (Taça), o conjunto do concelho de Santo Tirso não se deixou encostar às cordas e correu atrás de, pelo menos, um ponto. Arango fez questão de demonstrar isso quando, logo aos dez minutos, fez estremecer a trave da baliza de José Sá.

Muito Amilton e pouco dragão

Os dragões tentaram então controlar as operações através de uma circulação de bola que pouco mais abrangeu do que os centrais e Danilo, faltando dinâmica, espaço e ideias para fazer chegar o esférico às unidades mais adiantadas.

Por seu turno, os avenses arrancaram para uma primeira parte muito conseguida, mas na qual faltou o golo do empate. Sempre com Amilton em evidência, a rematar (22" e 25") ou a assistir Salvador Agra (36"), a equipa da casa aproveitou a montra para exibir uma qualidade que em nada se coaduna com o lugar que ocupa na tabela classificativa: 16.º lugar à entrada para a jornada, 15.º à condição após o encontro.

E se para o segundo tempo Sérgio Conceição tinha planeado alguma estratégia para suster o ímpeto adversário e chegar a um resultado mais tranquilo, foi a vez de o FC Porto levar um soco que, desta feita, teve o condão de o fazer cair por terra. A expulsão de Corona, logo aos sete minutos da segunda metade, foi um duro golpe do qual os azuis e brancos não chegaram a recuperar. Bem pelo contrário: o pior ainda estaria para vir.

O técnico portista ainda tentou atenuar a inferioridade numérica com a troca de Soares por Maxi Pereira, reforçando a consistência defensiva, mas foi precisamente pelo lado direito reforçado pelo uruguaio que nasceu o golo da igualdade. Foi de lá que o endiabrado Amilton cruzou para o cabeceamento certeiro de Vítor Gomes (63"), apenas quatro minutos depois de Lito Vidigal ter abdicado do sistema de cinco defesas e num lance em que os centrais visitantes revelaram uma apatia rara na temporada em curso.

O empate acabou por servir na perfeição os interesses do Desp. Aves, que não mostrou ambição para mais, e castigar o FC Porto a dias do clássico frente ao Benfica. O jogo acabou com Sérgio Conceição e vários elementos portistas enervados no relvado, a reclamar um penálti não assinalado sobre Danilo, aos 90+3".